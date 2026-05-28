Stranger Than Heaven: Yu Shinjo und eine 50-jährige Saga über Schicksal und Identität

Mit einem neuen Video stellt Stranger Than Heaven die Figur Yu Shinjo vor, dargestellt von Schauspieler Dean Fujioka. Gleichzeitig gibt der Trailer weitere Einblicke in die weitreichende Story des neuen Projekts von Ryu Ga Gotoku Studio, das von SEGA veröffentlicht wird.

Die Geschichte beginnt im San Francisco des Jahres 1915 und folgt dem jungen Makoto Daito, der als Sohn eines amerikanischen Vaters und einer japanischen Mutter in einer Zeit massiver gesellschaftlicher Ungerechtigkeit lebt. Nach dem Verlust seiner Eltern begibt er sich auf eine gefährliche Reise über den Pazifik nach Japan, in der Hoffnung auf ein neues Leben.

Im Zentrum steht eine über 50 Jahre erzählte Saga, die sich über fünf historische Epochen und Städte erstreckt. Dazu gehören unter anderem Kokura, Kure, Osaka, Atami und Shinjuku – jede mit eigener Atmosphäre, gesellschaftlichen Umbrüchen und Konflikten, die den Verlauf der Geschichte prägen.

Gameplay-seitig setzt das Projekt auf ein extrem dynamisches Kampfsystem, das Körperbewegungen der Figur unabhängig voneinander steuert. Dadurch sollen Angriffe, Blocks und Konter besonders direkt und intuitiv wirken. Ergänzt wird das System durch verschiedene Waffen wie Messer, Hämmer und Katanas, die sich im Verlauf der Geschichte weiterentwickeln lassen.

Neben den actionreichen Kämpfen spielt auch Makotos zweite Lebensspur eine zentrale Rolle: Als Musikveranstalter baut er eine Karriere auf, indem er Geräusche aus der Spielwelt sammelt und daraus eigene musikalische Performances entwickelt. Diese Mischung aus Kampf, Story und kreativem Management soll den Aufstieg der Figur über Jahrzehnte hinweg erzählen.

Stranger Than Heaven verbindet damit historische Erzählung, intensive Action und ungewöhnliche kreative Systeme zu einem neuen narrativen Projekt aus dem Hause RGG Studio.