Stranger Than Heaven: Zerstört alle Xbox-Rekorde auf YouTube

Mit „Stranger Than Heaven: Xbox Presents“ hat Xbox einen neuen Zuschauerrekord auf dem eigenen Kanal aufgestellt. Der Livestream erreichte innerhalb von nur zehn Tagen bereits rund 9,7 Millionen Aufrufe und ist damit der erfolgreichste Stream in der Geschichte des Xbox-YouTube-Kanals.
Der Abstand zur bisherigen Konkurrenz fällt dabei enorm aus:
- Stranger Than Heaven: Xbox Presents — 9,7 Millionen Aufrufe
- Xbox E3 2017 — 2,6 Millionen Aufrufe
- Xbox Games Showcase 2025 — 2,1 Millionen Aufrufe
- Halo 5: Live — 1,3 Millionen Aufrufe
- Xbox Series X Gameplay — 1,3 Millionen Aufrufe
Damit übertrifft Stranger Than Heaven die bisherigen Spitzenreiter teils um ein Vielfaches. Vielleicht hat auch Snoop Dogg seine Finger im Spiel?
Besonders bemerkenswert ist dabei die Geschwindigkeit des Erfolgs. Die 9,7 Millionen Aufrufe wurden innerhalb von nur zehn Tagen erreicht, während ältere Xbox-Streams ihre Zahlen über deutlich längere Zeiträume aufgebaut haben.
Der enorme Zuspruch unterstreicht gleichzeitig das starke Interesse der Community an neuen Xbox-Projekten, Präsentationen und exklusiven Enthüllungen.
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Glückwunsch zum Streaming-Rekord zum Spiel Stranger Than Heaven. 🥳 Ich habe selbst noch gar nicht geschaut. 😃
Das ist schon beeindruckend, hätte ich nicht mit gerechnet.
Bin ja sehr gespannt drauf, ob sich das Spiel von Yakuza wirklich abhebt.
Die Shinsengumi Szenen sahen schon 1zu1 gleich aus.