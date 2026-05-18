Stranger Than Heaven: Zerstört alle Xbox-Rekorde auf YouTube

Xbox erzielt mit Stranger Than Heaven historische Streaming-Zahlen auf dem eigenen Kanal.

Mit „Stranger Than Heaven: Xbox Presents“ hat Xbox einen neuen Zuschauerrekord auf dem eigenen Kanal aufgestellt. Der Livestream erreichte innerhalb von nur zehn Tagen bereits rund 9,7 Millionen Aufrufe und ist damit der erfolgreichste Stream in der Geschichte des Xbox-YouTube-Kanals.

Der Abstand zur bisherigen Konkurrenz fällt dabei enorm aus:

Stranger Than Heaven: Xbox Presents — 9,7 Millionen Aufrufe

Xbox E3 2017 — 2,6 Millionen Aufrufe

Xbox Games Showcase 2025 — 2,1 Millionen Aufrufe

Halo 5: Live — 1,3 Millionen Aufrufe

Xbox Series X Gameplay — 1,3 Millionen Aufrufe

Damit übertrifft Stranger Than Heaven die bisherigen Spitzenreiter teils um ein Vielfaches. Vielleicht hat auch Snoop Dogg seine Finger im Spiel?

Besonders bemerkenswert ist dabei die Geschwindigkeit des Erfolgs. Die 9,7 Millionen Aufrufe wurden innerhalb von nur zehn Tagen erreicht, während ältere Xbox-Streams ihre Zahlen über deutlich längere Zeiträume aufgebaut haben.

Der enorme Zuspruch unterstreicht gleichzeitig das starke Interesse der Community an neuen Xbox-Projekten, Präsentationen und exklusiven Enthüllungen.