Strategic Mind: Spirit of Liberty: Im Oktober dirigiert ihr das Heer

Ab dem 26. Oktober dürft ihr in Strategic Mind: Spirit of Liberty die finnischen Truppen im Krieg als General unterstützen.

Hobbygeneräle auf den Konsolen notieren sich bereits den 26. Oktober vor, denn dann wird euer Geschick in Strategic Mind: Spirit of Liberty erneut benötigt. Vorher war dies nur am PC möglich, jetzt möchte der Entwickler sein Hardcore-Strategiespiel fortwährend auf die Konsolen bringen.

Das rundenbasierte Strategiespiel bleibt bei der Darstellung des damaligen Konflikts so nah wie nur möglich an der Realität. In der Kampagne werdet ihr an der Seite der finnischen Truppen stehen, die von einer übermächtigen sowjetischen Armee bedroht werden. Um den Kampf bestehen zu können, stehen euch verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:

Arsenal des Kommandanten: Nutze eine vielfältige Auswahl an historisch präzisen Fahrzeugen, von denen jedes zu seinem richtigen Zeitpunkt zugänglich ist. Trainiere, rüste aus und verbessere die Fähigkeiten deiner Truppen, um erfolgreich zu sein.

Legendäre Helden: Schalte Helden frei, indem du bestimmte Anforderungen erfüllst. Jeder Held verfügt über einzigartige, mächtige Fähigkeiten. Zum Beispiel Simo Häyhä, bekannt als der tödlichste Scharfschütze in der Geschichte des 2. Weltkriegs.

Strategisches Hauptquartier: Verbessere die Fähigkeiten des Hauptquartierspersonals auf jede Art und Weise: mehr Feuerkraft oder überlegene Intelligenz.

Kampfmechaniken: Nutze fortschrittliche Techniken, um Gegner zu besiegen, einschließlich des Einsatzes tödlicher oder nicht-tödlicher Gewalt und der Nutzung von strategischem Gelände.

: Nutze fortschrittliche Techniken, um Gegner zu besiegen, einschließlich des Einsatzes tödlicher oder nicht-tödlicher Gewalt und der Nutzung von strategischem Gelände. Logistik und Versorgungsleitungen: Verwalte die begrenzte Munition und den Treibstoff für deine Einheiten, ein kritischer Aspekt der Operationen.

Ebenso erhaltet ihr neben der historischen Kampagne, die Möglichkeit eine „Was wäre, wenn…?“-Kampagne zu spielen.

Strategic Mind: Spirit of Liberty, ein tiefgründiges, rundenbasiertes Hardcore-Strategiespiel, das in ein entscheidendes Kapitel der Geschichte eintaucht, ist bereit, auf das Schlachtfeld der Konsolen zu marschieren.Alle Strategiebegeisterten auf Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und PlayStation 5 können sich am 26. Oktober auf eine Reise durch Finnlands heldenhaften Kampf während des Winterkriegs und des Fortsetzungskriegs begeben.

Eine historische Geschichte spielte sich ab, als 500.000 sowjetische Soldaten in Finnland einfallen, einem Land mit nur 3,7 Millionen Einwohnern. Überraschenderweise wehren sich die Finnen tapfer gegen diese Übermacht und erleiden dabei fünfmal mehr Verluste als sie selbst.

Im Fortsetzungskrieg kehren die Sowjets mit einer erstaunlichen Streitmacht von 1.500.000 Mann zurück, die fast halb so groß ist wie die gesamte Bevölkerung Finnlands. Wieder einmal triumphiert der unbesiegbare finnische Freiheitsgeist und stoppt die Invasoren auf ihrem Weg. Dies ist ein Beweis für Heldentum, Tapferkeit und die unerschütterliche Entschlossenheit, ihr Heimatland zu schützen.

Strategic Mind: Spirit of Liberty erscheint für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und PlayStation 5. Vorbestellen könnt ihr das Spiel bisher nicht. Geplant ist ein Preis von 29,99 Euro zur Einführung.