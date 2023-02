Stray Blade: Combat-Trailer und Anmeldung zur Closed Beta

505 Games und Point Blank Games veröffentlichen einen neuen Combat-Trailer für das Action-Rollenspiel Stray Blade und laden ab sofort ein, sich für die exklusive Closed Beta anzumelden.

Die Fakten im Überblick:

Was: Der umfangreiche neue Trailer demonstriert die strategischen Kämpfe von Stray Blade – die von Point Blank Games als „High Noon des Nahkampfes“ bezeichnet werden.

Im Betatest kann das uralte Tal von Acrea erstmals erkundet werden. In Stray Blade finden Spieler heraus, was zum Untergang dieser einst blühenden Zivilisation geführt hat und werden dabei vom treuen Xhinnon-Wolf Boji begleitet. Auf dem Weg müssen sie die Fertigkeitsbäume beider Charaktere meistern, um zu ultimativen Kriegern zu werden. Spieler können sich wiederbeleben lassen und müssen dem Tod in einer sich verändernden Welt trotzen, in der sowohl Sieg als auch Verlust Konsequenzen haben.

Wann: Die Closed Beta beginnt kurz vor dem Launch.

Wo: Die Anmeldung findet hier statt: https://505.games/SBBeta

Warum: Um einen frühzeitigen Zugang zum neuen Action-RPG zu ermöglichen und dabei wertvolles Feedback direkt von der Community zu gewinnen.