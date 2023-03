Stray Souls: Psychologischer Thriller erscheint für Konsolen und PC

Das unabhängige Studio Jukai Studio und Videospiel-Publisher Versus Evil haben heute bekannt gegeben, dass das mysteriöse Psycho-Horrorspiel Stray Souls dieses Jahr für Konsolen und PC erscheinen wird.

Taucht ein in die Gedankenwelt von Daniel, einem Teenager, der ein Haus von seiner entfremdeten Großmutter erbt. Als er dort einzieht, trifft er auf die rätselhafte Martha, die mehr über das Haus weiß, als er erwartet. Als die Nacht hereinbricht, kommen dunkle Geheimnisse zum Vorschein, die sich in dem Haus und in Daniels Vergangenheit verbergen – Geheimnisse, denen Daniel nicht zu entkommen scheint.

Stray Souls kombiniert beliebte Elemente japanischer Survival-Horror-Spiele mit einer Reihe neuer Tricks. Dazu zählen eine Vielzahl von Zufallssystemen, bei denen sich die Begegnungen mit Gegnern, die Platzierung von Gegenständen, paranormale Aktivitäten und sogar das Wetter ständig ändern, sodass kein Durchlauf dem anderen gleicht.

Dank der leistungsstarken Metahuman-Technologie und der Unreal Engine 5 werden Charaktere und Umgebungen authentisch zum Leben erweckt, sodass die Spieler direkt in das Grauen und die Bestürzung der Geschichte hineingezogen werden.

Steve Escalante, General Manager von Versus Evil, sagte: „Wir denken, dass es gut ist, sich manchmal ein wenig dem Bösen hinzugeben, und es war uns ein Vergnügen, mit Jukai Studio zusammenzuarbeiten, um ihren modernen japanischen Thriller zum Leben zu erwecken. Stray Souls ist eine Hommage an Klassiker wie Resident Evil und Silent Hill und verleiht dem Genre mit neuen technologischen Innovationen eine eigene Note. Dies ist ein Spiel, das von Leuten entwickelt wurde, die sich mit Horror auskennen, von einem erfahrenen Entwicklerteam, das an anderen Titeln wie Blair Witch, The Medium, Visage und Road to Hollow Hills gearbeitet hat – es wurde von Horrorfans für Horrorfans entwickelt.“

Stray Souls wird später in diesem Jahr für PC, PlayStation 4|5 und Xbox Series S|X veröffentlicht.