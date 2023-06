Strayed Lights: Kostenloses Update mit neuen Spielmodi

Autor:, in / Strayed Lights

Das französische Indie-Studio Embers hat neue Inhalts-Updates für sein filmisches Action-Adventure Strayed Lights angekündigt. Diese Updates beinhaltet die neuen Spielmodi „Trials“ und „Memories“.

Im „Trials“-Update müssen die Spieler die unzähligen mächtigen Bosse in Strayed Lights mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad besiegen, ohne zu sterben. Mit „Memories“ können Spieler jeden zuvor besiegten Boss konfrontieren, sowohl in seinem ursprünglichen Schwierigkeitsgrad als auch in neuer, entfesselter Form.

Die Bosse von Strayed Lights verfügen nun über übermenschliche Kräfte und sind mit noch nie dagewesenen Angriffen und Animationen ausgestattet, die den intensiven und flüssigen Paradekampf des Spiels an seine Grenzen bringen werden.

In einer ätherischen Welt beginnt der Spieler als winziges Wesen, das aus Licht besteht. Ihre Reise führt sie in feindliche Umgebungen und zerstörte Ruinen auf der Suche nach anderen ihrer Art.

Embers Creative Director Alexandre Arramon, sagte: „In Strayed Lights geht es um die Reise des Lebens. Wir haben absichtlich keinen Text oder Dialog in das Spiel eingebaut, damit die Spieler ihre eigenen Interpretationen finden können.“