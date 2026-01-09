Street Fighter 6: Alex betritt im Frühling die Arena

Capcom hat einen neuen Teaser zu Street Fighter 6 veröffentlicht und darin Alex in Szene gesetzt, der als „The Man With No Allies“ angekündigt wird.
Der Trailer stellt ihn als Dark Devil vor, der endlich seinen Auftritt bekommt und mit markanter Präsenz in den Ring steigt.
Alex wird in der frühen Frühlingssaison ins Spiel integriert wird – und zwar in allen zentralen Modi: World Tour, Battle Hub und Fighting Ground.
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Cooler Charakter, Street Fighter 6 habe ich schon länger im Auge.
Kommt dann och irgendwann die complete Edition? Dann wäre et interessant
Ja, darauf warte ich auch.