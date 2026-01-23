Street Fighter 6: Alex Gameplay enthüllt – Release am 17. März bestätigt

Street Fighter 6 bringt Alex zurück in den Ring und präsentiert den Big Apple Brawler in einem neuen Gameplay-Trailer.

Capcom zeigt erstmals ausführliches Gameplay zu Alex, der am 17. März seinen Einzug in Street Fighter 6 feiert. Der Kämpfer aus New York präsentiert sich in gewohnt kraftvoller Form und setzt erneut auf seine markanten Würfe, Konter und Power Moves, die ihn seit Jahren zu einem der physisch dominantesten Charaktere der Reihe machen.

Der Trailer stellt Alex als Dark Devil vor, einen Kämpfer, der keinerlei Zurückhaltung zeigt und seine Gegner mit einer Reihe besonders wuchtiger Techniken unter Druck setzt. Die Mischung aus Grappling, explosiven Angriffen und seiner charakteristischen Präsenz im Ring verleiht ihm eine klare Identität innerhalb des Year 3 Rosters.

Spieler können Alex einzeln über Fighter Coins erwerben. Besitzer des Year 3 Character Pass oder des Year 3 Ultimate Pass erhalten automatisch Zugriff, sobald der Kämpfer veröffentlicht wird. Damit erweitert Capcom das Lineup um eine weitere bekannte Figur, die sowohl Veteranen als auch neue Spieler ansprechen dürfte.