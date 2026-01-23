Street Fighter 6: Alex Gameplay enthüllt – Release am 17. März bestätigt

Capcom zeigt erstmals ausführliches Gameplay zu Alex, der am 17. März seinen Einzug in Street Fighter 6 feiert. Der Kämpfer aus New York präsentiert sich in gewohnt kraftvoller Form und setzt erneut auf seine markanten Würfe, Konter und Power Moves, die ihn seit Jahren zu einem der physisch dominantesten Charaktere der Reihe machen.
Der Trailer stellt Alex als Dark Devil vor, einen Kämpfer, der keinerlei Zurückhaltung zeigt und seine Gegner mit einer Reihe besonders wuchtiger Techniken unter Druck setzt. Die Mischung aus Grappling, explosiven Angriffen und seiner charakteristischen Präsenz im Ring verleiht ihm eine klare Identität innerhalb des Year 3 Rosters.
Spieler können Alex einzeln über Fighter Coins erwerben. Besitzer des Year 3 Character Pass oder des Year 3 Ultimate Pass erhalten automatisch Zugriff, sobald der Kämpfer veröffentlicht wird. Damit erweitert Capcom das Lineup um eine weitere bekannte Figur, die sowohl Veteranen als auch neue Spieler ansprechen dürfte.
Ich bin bei Fighter spielen mit Kämpfer Dlcs Raus das lohnt sich für mich nicht.
Das Spiel steht noch immer auf meiner Liste. Vielleicht kommt mal ein Komplett Paket mit allen DLC. Finde ich auch sehr schade, dass Kampfspiele nicht mehr als Ganzes rausgebracht werden.
Tzja hätten alle diese Pässe, in Game Käufe und DLCs mal schön ignoriert wäre diese unsägliche Krankheit längst wieder verschwunden. Aber da manche es ja kaum abwarten können Echtgeld in ein Game reinzupumpen wird es immer schlimmer.
Vorbestellen gehört genauso dazu.
Vlt mal im Sale. Aber wie mein Vorredner sagt DLCs in Kampfspielen eher nicht so mein Fall
Der Kämpfer macht keinen schlechten Eindruck, nur wenn ich wieder Fighting Pass lese, verliere ich wieder die Lust.