Street Fighter 6: Alex Gameplay enthüllt – Release am 17. März bestätigt

5 Autor: , in News / Street Fighter 6
Übersicht
Image: ©CAPCOM CO.

Street Fighter 6 bringt Alex zurück in den Ring und präsentiert den Big Apple Brawler in einem neuen Gameplay-Trailer.

Capcom zeigt erstmals ausführliches Gameplay zu Alex, der am 17. März seinen Einzug in Street Fighter 6 feiert. Der Kämpfer aus New York präsentiert sich in gewohnt kraftvoller Form und setzt erneut auf seine markanten Würfe, Konter und Power Moves, die ihn seit Jahren zu einem der physisch dominantesten Charaktere der Reihe machen.

Der Trailer stellt Alex als Dark Devil vor, einen Kämpfer, der keinerlei Zurückhaltung zeigt und seine Gegner mit einer Reihe besonders wuchtiger Techniken unter Druck setzt. Die Mischung aus Grappling, explosiven Angriffen und seiner charakteristischen Präsenz im Ring verleiht ihm eine klare Identität innerhalb des Year 3 Rosters.

Spieler können Alex einzeln über Fighter Coins erwerben. Besitzer des Year 3 Character Pass oder des Year 3 Ultimate Pass erhalten automatisch Zugriff, sobald der Kämpfer veröffentlicht wird. Damit erweitert Capcom das Lineup um eine weitere bekannte Figur, die sowohl Veteranen als auch neue Spieler ansprechen dürfte.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Street Fighter 6

5 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Ralle89 70700 XP Tastenakrobat Level 1 | 23.01.2026 - 07:20 Uhr

    Ich bin bei Fighter spielen mit Kämpfer Dlcs Raus das lohnt sich für mich nicht.

    0
  2. FaMe 160445 XP First Star Bronze | 23.01.2026 - 07:25 Uhr

    Das Spiel steht noch immer auf meiner Liste. Vielleicht kommt mal ein Komplett Paket mit allen DLC. Finde ich auch sehr schade, dass Kampfspiele nicht mehr als Ganzes rausgebracht werden.

    0
    • David Wooderson 353261 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 23.01.2026 - 08:14 Uhr
      Antwort auf FaMe

      Tzja hätten alle diese Pässe, in Game Käufe und DLCs mal schön ignoriert wäre diese unsägliche Krankheit längst wieder verschwunden. Aber da manche es ja kaum abwarten können Echtgeld in ein Game reinzupumpen wird es immer schlimmer.
      Vorbestellen gehört genauso dazu.

      0
  3. HakunaTraumata 114800 XP Scorpio King Rang 2 | 23.01.2026 - 07:49 Uhr

    Vlt mal im Sale. Aber wie mein Vorredner sagt DLCs in Kampfspielen eher nicht so mein Fall

    0
  4. Katanameister 304260 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 23.01.2026 - 08:11 Uhr

    Der Kämpfer macht keinen schlechten Eindruck, nur wenn ich wieder Fighting Pass lese, verliere ich wieder die Lust.

    0

Hinterlasse eine Antwort