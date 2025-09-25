Street Fighter 6: C. Viper Gameplay-Trailer zeigt Rückkehr der Spionin

Capcom hat den offiziellen C. Viper Gameplay Trailer zu Street Fighter 6 veröffentlicht und damit bestätigt, dass die ikonische Kämpferin am 15. Oktober 2025 als spielbarer Charakter erscheint. C. Viper bringt ihre verbesserten Spionage-Gadgets mit und nutzt das Drive Gauge-System, um noch flexibler im Kampf agieren zu können. Ihre Rückkehr verbindet klassische Moves wie Thunder Knuckle, Burning Kick und Seismic Hammer mit den modernen Mechaniken von Street Fighter 6, wodurch ein aggressiver und technisch anspruchsvoller Kampfstil entsteht.

Spieler können C. Viper in Street Fighter 6 entweder separat mit Fighter Coins erwerben oder erhalten den Charakter automatisch, wenn sie den Year 3 Character Pass oder den Ultimate Pass besitzen. Mit ihrem dynamischen Moveset sorgt sie für neue taktische Möglichkeiten im Online- und Turnierspiel.

Der neue Street Fighter 6 C. Viper Trailer zeigt eindrucksvoll, wie die Kämpferin ihre Mobilität und Gadgets einsetzt, um Gegner unter Druck zu setzen. Für Fans bedeutet der C. Viper Release in Street Fighter 6 nicht nur die Rückkehr einer beliebten Figur, sondern auch eine deutliche Erweiterung der Spieltiefe.

Mit dem Update reiht sich C. Viper in die wachsende Liste der neuen Charaktere in Street Fighter 6 2025 ein und macht deutlich, dass Capcom die Community auch im dritten Jahr mit hochwertigen DLC-Inhalten unterstützt.