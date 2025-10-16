Street Fighter 6: C. Viper Update jetzt verfügbar

Street Fighter 6 erweitert das Roster mit C. Viper – Update bringt neue Inhalte und Events!

Capcom hat das C. Viper Update für Street Fighter 6 offiziell veröffentlicht und eröffnet damit eine neue Phase spannender Kämpfe und Herausforderungen.

Spieler können ab sofort C. Viper freischalten und ihre einzigartigen Fähigkeiten in intensiven Matches ausprobieren. Das Update bringt außerdem neue Inhalte, darunter die Combo Trials und den Character Guide für C. Viper, die es euch ermöglichen, ihre Techniken und Strategien gezielt zu meistern.

Zusätzlich wurde Zangiefs Outfit 4 veröffentlicht, mit dem ihr das Training im Stil des legendären Wrestlers fortsetzen könnt. Ein weiteres Highlight ist die Banshee’s Last Cry Collaboration, die mit neuen Missionen und geheimnisvollen Story-Elementen frischen Wind ins Spiel bringt.

Das Update bietet damit nicht nur neue Charaktere, sondern auch spannende Events und kosmetische Erweiterungen, die das Spielerlebnis vertiefen.

C. Viper kann einzeln über Fighter Coins erworben werden. Besitzer des Year 3 Character Pass oder des Ultimate Pass erhalten automatisch Zugriff auf den neuen Charakter, sobald sie veröffentlicht ist. Street Fighter 6 zeigt mit diesem Update erneut, wie kontinuierliche Erweiterungen das Spiel lebendig halten und die Community begeistern.