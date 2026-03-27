Street Fighter 6: Capcom wegen Inzest-Kontroverse in der Kritik

Ein sonst gefeierter Prügelspiel-Klassiker gerät plötzlich in eine ganz andere Diskussion. In Street Fighter 6 sorgt die jüngste Erweiterung der Story rund um den Kämpfer Alex für erheblichen Wirbel – und zwingt Capcom nun zu einer offiziellen Reaktion.

Im Mittelpunkt steht das Arcade-Ende von Alex, das für Überraschung und Unverständnis bei vielen Fans gesorgt hat. Darin wird gezeigt, dass Alex seine Adoptivschwester Patricia geheiratet hat und die beiden sogar ein Kind erwarten.

Für viele Spieler kam diese Entwicklung völlig unerwartet, da die Beziehung der beiden bislang als rein familiär und von einer Vaterfigur geprägt dargestellt wurde.

Zusätzliche Informationen aus dem World Tour Modus verschärfen die Situation weiter. Dort wird angedeutet, dass Alex und Patricia als zweite Cousins miteinander verwandt sind, während Alex bereits seit seiner Kindheit engen Kontakt zu ihr hatte. Diese Kombination aus familiären und romantischen Elementen hat bei der Community für starke Reaktionen gesorgt.

Die Kritik ließ nicht lange auf sich warten. Spieler äußerten in großer Zahl ihren Unmut und bezeichneten die Darstellung als problematisch. Auch Fan-Künstler griffen die Situation auf und hinterfragten die Entscheidung der Entwickler, eine solche Beziehung in die Handlung zu integrieren.

Nun hat sich Street-Fighter-6-Director Takayuki Nakayama offiziell zu Wort gemeldet. In seiner Stellungnahme sprach er von „Verwirrung“ und kündigte an, dass bestimmte Textpassagen überprüft und angepasst werden sollen. Gleichzeitig stellte er klar, dass die Hintergrundgeschichten der Charaktere selbst unverändert bleiben.

Diese Aussage sorgt jedoch nicht für Entspannung, sondern eher für neue Diskussionen. Viele Fans kritisieren, dass die geplanten Anpassungen nicht ausreichend seien, um die eigentliche Problematik zu lösen.

Zusätzliche narrative Inhalte wie eine neue Kurzgeschichte sollen die Beziehung zwischen Alex und Patricia weiter erklären. Darin wird beschrieben, wie sich ihre Verbindung im Laufe der Zeit verändert hat. Dennoch stößt diese Erklärung ebenfalls auf Ablehnung, da sie die grundlegende Kritik vieler Spieler nicht adressiert.

Aktuell bleibt offen, in welchem Umfang Capcom tatsächlich Änderungen vornehmen wird. Klar ist jedoch, dass die Debatte rund um Street Fighter 6 damit noch lange nicht beendet ist und die kommenden Anpassungen mit Spannung erwartet werden.