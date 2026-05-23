Street Fighter 6: Charakter Guide Video stellt Ingrid vor

Ein neues Charakter Guide Video zu Street Fighter 6 stellt die kommende Kämpferin Ingrid und ihre Fähigkeiten vor.

Ab dem 28. Mai verstärkt Ingrid das Roster des Prügelspiels Street Fighter 6. Damit Spieler sich schon vorab ein Bild der neuen Kämpferin machen können, wurde jetzt ein knapp achtminütiges Charakter Guide Video von Capcom veröffentlicht.

Die leichtgewichtige Ingrid besticht durch Vielseitigkeit und nutzt die Kraft der Sonne um ihren Gegnern einzuheizen. Mit verschiedenen Sonnen-Projektilen kann sowohl im Fern- als auch im Nahkampf Schaden angerichtet werden, wobei die Stärke der Attacken durch das Einsetzen zuvor generierter Sonnenwappen gesteigert werden kann.

Ingrids Teleportationsfähigkeit erweist sich in offensiven sowie defensiven Situationen als nützlich und hilft dabei, zu jeder Zeit die Kontrolle über den Kampf zu behalten.