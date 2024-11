Street Fighter 6: Details zur Street Fighter League Pro Europa 2024

Autor:, in / Street Fighter 6

Image: ©CAPCOM CO.

Der Videospiel-Publisher Capcom hat bekannt gegeben, dass sein nächster europäischer Team-Meisterschaftswettbewerb – Street Fighter League Pro Europe 2024 – am 15. November 2024 beginnen wird und die besten Street Fighter-Spielenden aus Europa und den angrenzenden Regionen antreten.

Nach dem Erfolg der US-amerikanischen und japanischen Ligen, die seit 2018 und 2020 laufen, erweitert Capcom nun im dritten Jahr die Street Fighter League Pro in Europa um Spielende aus Großbritannien, Frankreich, Italien, Norwegen, den Niederlanden, Schweden, Belgien, Algerien und Jordanien. Darüber hinaus werden zum ersten Mal alle actionreichen Episoden auf dem Capcom Fighters Twitch Channel live gestreamt.

Sechs Vierer-Teams treten in Street Fighter 6, dem Kampfspiel-Flaggschiff des Publishers, in täglichen Sendungen an, die zu folgenden Zeiten ausgestrahlt werden:

Erste Etappe – 15.-19. November, jeden Tag 19:00 Uhr

Rückspiel – 21.-25. November, jeden Tag 19:00 Uhr

Endspiele – 26. November, 15:00 Uhr

Das Siegerteam von SFL-Pro Europe 2024 wird beim Capcom Cup 11 in Japan gegen die Siegerteams von SFL Pro-US 2024 und SFL Pro-Japan 2024 antreten. Ein Gesamtpreisgeld in Höhe von 75.000 $ wird unter den Gewinnenden und Finalist:innen des Street Fighter League Pro Europe 2024 Wettbewerbs aufgeteilt.

Die teilnehmenden Teams in diesem Jahr sind:

Ninjas In Pyjamas

MOUZ

AEGIS

Reason Gaming

Wolves Esports

GUILD

Alle Details zum Wettbewerb werden in Kürze auf der offiziellen Street Fighter League Pro Europe 2024 Webseite verfügbar sein.