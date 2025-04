Street Fighter 6: Elena kehrt im Juni zurück

Elena tanzt sich in Street Fighter 6 als Charakter des finalen Jahres 2 ein, das am 5. Juni beginnt!

Jambo! Begrüßt die fröhliche, naturverbundene Capoeira-Kämpferin Elena, die am 5. Juni 2025 auf Nintendo Switch 2, PlayStation 4|5, Xbox Series X|S und PC via Steam in Street Fighter 6 auftaucht.

Als wiederkehrender Fan-Liebling der Serie werden die Spieler mit Elena mitfiebern, denn sie bringt ihr einzigartiges Moveset mit, das von Capoeira inspiriert ist, einer brasilianischen Kampfkunst und Tanzform, die Kampfsport, Tanz, Musik und Akrobatik mit dem modernen Touch der Street Fighter 6-Mechanik verbindet.

Elena bringt auch eine brandneue Stage mit, Reniala Remains, die die nächtlichen Ebenen Afrikas zeigt, mit wilden Tieren im Hintergrund, die alle vom glühenden Mond beleuchtet werden.

Die Spieler müssen mit Elena mithalten, während sie in allen drei Spielmodi tanzt, darunter World Tour, Fighting Ground und Battle Hub.

Die temperamentvolle Elena zeigt ihre Kicker-Moves in zwei farbenfrohen Outfits.

Outfit 1 dreht sich um ihren neuesten Look, der einen frischen und doch vertrauten Stil kreiert, der sowohl ihre Anmut als auch ihren Körperbau betont, während Outfit 2 eine Ode an ihren ikonischen Look in Street Fighter III: New Generation und Ultra Street Fighter IV ist.

Outfit 2 kann durch das Maximieren der Bindung mit ihr in World Tour oder durch Fighter Coins erworben werden.

Wie im Trailer zu sehen ist, nutzt Elenas Moveset ihre langen Beine und unvorhersehbaren Bewegungen, um ihre Beute in Schach zu halten.

Schließlich wird mit dem Erscheinen von Elena auch ein großer Balance-Patch für Street Fighter 6 erscheinen, der Änderungen für alle 25 Charaktere und einige weiterreichende Systemänderungen mit sich bringt.

Haltet Ausschau nach den detaillierten Patch-Notizen, wenn wir uns auf Elenas Start vorbereiten!

Mach dich bereit, den Rhythmus der Erde und das Flüstern des Windes von der stärksten Capoeira-Meisterin der Welt zu spüren.

Elena ist bereit, die Ebenen für Spieler zu erschüttern, die den Year 2 Character Pass, Year 2 Ultimate Pass oder die Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition besitzen oder kaufen, oder für diejenigen, die sie mit Fighter Coins kaufen.

Der verruchte M. Bison, der lässige Terry und die feurige Mai werden von Elena begleitet, um das Jahr 2 von Street Fighter 6 abzurunden.

Die Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition wird am 5. Juni 2025 für alle Plattformen erhältlich sein, darunter PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC über Steam und die neue Nintendo Switch 2. Die Vorbestellungen für die Nintendo Switch 2-Version beginnen heute.