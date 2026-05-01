Street Fighter 6: Erhält Ingrid’s Theme Cosmic Scale Pretty

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Image: ©CAPCOM CO.

Street Fighter 6 veröffentlicht Ingrid’s Theme „Cosmic Scale Pretty“ mit Vocals von Suzuki Mob.

Street Fighter 6 stellt mit „Cosmic Scale Pretty“ das offizielle Ingrid-Theme vor, das durch die Vocals von Suzuki Mob musikalisch geprägt wird und den Charakter in einem neuen, atmosphärisch aufgeladenen Soundgewand präsentiert.

Der Track inszeniert Ingrid mit einer Mischung aus verspielten und kosmischen Klangstrukturen, die den energiegeladenen Stil des Fighting-Titels aufgreifen und gleichzeitig eine deutlich eigenständige musikalische Identität schaffen. Capcom rückt damit erneut die charakterbezogenen Themes in den Fokus, die seit jeher ein prägendes Element der Reihe darstellen.

„Cosmic Scale Pretty“ setzt auf einen dynamischen Aufbau, der zwischen hymnischen Passagen und rhythmisch treibenden Elementen wechselt und damit die mystische Aura der Figur akustisch unterstreicht. Besonders die Vocal-Performance verleiht dem Stück eine zusätzliche emotionale Ebene, die sich klar vom klassischen Fighting-Game-Soundtrack abhebt.

Street Fighter 6

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1 Kommentar Added

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  1. Katanameister 412460 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 01.05.2026 - 10:36 Uhr

    Nicht so mein Ding der Soundtrack, aber irgendwie passt der trotzdem zu dem Charakter.

    0

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