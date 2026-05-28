Street Fighter 6: Erhält kostenlose DriveTech Wear Outfits für alle Charaktere

Capcom präsentiert neue kostenlose DriveTech Wear Outfits für sämtliche Kämpfer in Street Fighter 6.

Passend zum Release von Ingrid erweitert Street Fighter 6 seine Charakterauswahl heute am 28. Mai um eine neue kostenlose Outfit-Serie.

Die sogenannten „DriveTech Wear“-Outfits erscheinen für sämtliche spielbaren Charaktere und setzen auf sportliche, moderne Designs mit einheitlichem Stilkonzept.

Capcom präsentierte die neuen Kostüme jetzt in einem eigenen Showcase-Trailer. Die Outfits kombinieren futuristische Streetwear mit funktionalen Sportelementen und sollen den Kämpfern einen frischen Look verpassen.

Die Veröffentlichung erfolgt gleichzeitig mit Ingrid, die ebenfalls am 28. Mai zum Roster stößt.

Mit den kostenlosen DriveTech-Wear-Outfits baut Capcom die kosmetischen Inhalte von Street Fighter 6 weiter aus und liefert allen Spielern neue Anpassungsmöglichkeiten ohne zusätzliche Kosten.