Street Fighter 6: Fan-Liebling Alex sorgt für neue Premium-Belohnungen

Street Fighter 6 erweitert mit dem „Alex Fighting Pass“ sein Angebot an Inhalten und bringt neue Belohnungen in den Battle Hub.

Wenn der Gong ertönt und der Bildschirm in grellen Farben aufleuchtet, ist klar, dass in der Arena wieder Bewegung herrscht. In Street Fighter 6 beginnt nun das nächste Kapitel im stetig wachsenden Live-Betrieb, denn der Alex Arrives Fighting Pass steht bereit.

Mit diesem neuen Fighting Pass zieht frischer Inhalt in das Prügelspiel ein. Unter den Premium-Belohnungen finden sich neue EX-Farben für Zangief und Akuma, die den beiden Kämpfern zusätzliche visuelle Varianten verleihen. Ergänzt wird das Paket durch Challenger-Screen-Visuals für Marisa und E. Honda, die den Auftritt vor dem Kampf neu inszenieren.

Darüber hinaus bringt der Pass den Effekt „Out from the Smoke“ ins Spiel, der für zusätzliche Inszenierungsmomente sorgt. Auch im Battle Hub wird das Thema aufgegriffen. Dort warten ein von Alex inspiriertes Emote sowie passende Sticker, die den Community-Bereich erweitern.

Abseits der direkten Kämpfe hält zudem der Arcade-Klassiker Black Tiger Einzug und ergänzt das Angebot für alle, die in nostalgische Gefilde eintauchen möchten. Mit dem „Alex Fighting Pass“ wächst Street Fighter 6 damit erneut um zusätzliche kosmetische Inhalte und Spieloptionen im bestehenden System.