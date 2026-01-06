Street Fighter 6: Fighter Sports Meet Fighting Pass vorgestellt

5 Autor: , in News / Street Fighter 6
Übersicht
Image: ©CAPCOM CO.

Sportlich geht es im Fighter Sports Meet Fighting Pass vor, der mit neuen Belohnungen in Street Fighter 6 bereitsteht.

Capcom hat den Fighter Sports Meet Fighting Pass für sein Kampfspiel Street Fighter 6 vorgestellt.

Der Fighting Pass stattet euch mit Premium Rewards aus, darunter neue EX‑Farben für Rashid und E. Honda, die ihre Moves noch markanter wirken lassen. Gleichzeitig sammelt ihr Baseball‑Ausrüstung für euren Avatar, wodurch das Sports‑Thema des Passes in jeder Runde präsent bleibt.

Capcom Sports Club taucht dabei ein zweites Mal als Kernstück des Events auf und verbindet klassische Arcade‑Atmosphäre mit modernen Street‑Fighter‑Elementen, während ihr Schritt für Schritt weitere Belohnungen freischaltet.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Street Fighter 6

5 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. SPQRaiden 67530 XP Romper Domper Stomper | 06.01.2026 - 15:47 Uhr

    Ich liebe das Game aber die Skins könnte man skippen. Die sollen mal lieber meinen Boxer bringen, der fehlt noch immer! =(

    0

Hinterlasse eine Antwort