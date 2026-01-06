Street Fighter 6: Fighter Sports Meet Fighting Pass vorgestellt

Sportlich geht es im Fighter Sports Meet Fighting Pass vor, der mit neuen Belohnungen in Street Fighter 6 bereitsteht.

Capcom hat den Fighter Sports Meet Fighting Pass für sein Kampfspiel Street Fighter 6 vorgestellt.

Der Fighting Pass stattet euch mit Premium Rewards aus, darunter neue EX‑Farben für Rashid und E. Honda, die ihre Moves noch markanter wirken lassen. Gleichzeitig sammelt ihr Baseball‑Ausrüstung für euren Avatar, wodurch das Sports‑Thema des Passes in jeder Runde präsent bleibt.

Capcom Sports Club taucht dabei ein zweites Mal als Kernstück des Events auf und verbindet klassische Arcade‑Atmosphäre mit modernen Street‑Fighter‑Elementen, während ihr Schritt für Schritt weitere Belohnungen freischaltet.