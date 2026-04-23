Street Fighter 6: Final Fantasy 7 Crossover könnte Year 4 prägen

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Image: ©CAPCOM CO.

Street Fighter 6 könnte laut Leak mit Final Fantasy 7’s Tifa Lockhart im Year 4 Pass erweitert werden.

Neue Leaks deuten darauf hin, dass Street Fighter 6 im kommenden Year 4 Character Pass mehrere neue Kämpfer erhalten könnte, darunter auch eine bekannte Figur aus Final Fantasy 7.

Im Mittelpunkt der Gerüchte steht Tifa Lockhart aus Final Fantasy 7, die laut den aktuellen Informationen als zentraler Neuzugang geplant sein soll. Zusätzlich werden auch Vega, Gouken und Hagar als mögliche Rückkehrer genannt.

Die Hinweise stammen aus Social-Media-Posts sowie Reddit-Beiträgen, die in der Vergangenheit bereits korrekt kommende Inhalte für Street Fighter 6 vorhergesagt haben sollen, darunter unter anderem Charaktere aus früheren Season-Pässen.

Besonders die mögliche Integration von Final Fantasy 7’s Tifa Lockhart sorgt für Aufmerksamkeit, da ihre Kampfstil-Orientierung auf Nahkampf gut zum bestehenden Roster von Street Fighter 6 passen würde.

Offiziell bestätigt sind die genannten Inhalte bislang nicht, sodass es sich weiterhin um unbestätigte Gerüchte handelt.

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17 Kommentare Added

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  2. SPQRaiden 71295 XP Tastenakrobat Level 1 | 23.04.2026 - 09:39 Uhr

    Ich vermisse dennoch meinen Boxer =(
    Aber Gouken würd ich auch feiern.

    Hatte erst letztens wieder Street Fighter gespielt und total lust drauf bekommen.

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  3. Blight 35545 XP Bobby Car Raser | 23.04.2026 - 09:41 Uhr

    Tifa würde ganz gut reinpassen. Vincent könnte ich mir aber auch vorstellen.

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  4. David Wooderson 359661 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 23.04.2026 - 09:43 Uhr

    Na ja Tifa würde ich nicht so feiern ich warte immer noch auf Vega.

    @Z0RN das ist aber ein schönes und passendes Bild. Die gute Tifa hat sich aber deutlich verändert. 😉

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  5. Robilein 1250390 XP Xboxdynasty Legend Platin | 23.04.2026 - 09:45 Uhr

    Tifa wäre echt cool. Aber bitte nur im sexy Final Fantasy VII Remake Outfit🤣🤣🤣

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  6. EdgarAllanFloh 126540 XP Man-at-Arms Gold | 23.04.2026 - 09:47 Uhr

    Auf dem SNES konnte ich das Genre ja noch verstehen. Wir hatten ja nichts anderes. Aber dass sich SF6 alleine auf dem PC über 3 Millionen mal verkauft haben soll, überrascht mich ein wenig. Und die Peaks liegen durchgängig über 30.000. Da würde Marathon von träumen.

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      • DanSanAliaMi 99245 XP Posting Machine Level 4 | 23.04.2026 - 10:09 Uhr
        Antwort auf Robilein

        Ja hatte ich auch mal erwähnt. Es gab des öfteren Zeiten wo street Fighter höhere zahlen hat als Marathon. Fand ich echt lustig. Weil street Fighter das größere Nischen Game ist. Aber du hast auch ständig online Gegner auch. Hab vor kurzem nämlich erst die 100 Prozent bei dem Spiel gemacht

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        • Robilein 1250390 XP Xboxdynasty Legend Platin | 23.04.2026 - 10:27 Uhr
          Antwort auf DanSanAliaMi

          Danke, jetzt habe ich eine zusätzliche Motivation es doch zu komplettieren🤣

          Müsste es echt mal wieder starten. Mir hat es echt viel Spaß gemacht. Dann kam wieder was dazwischen und ja. So wie es oft ist.

          Die Spielerzahlen freuen mich doch sehr. Hab’s ja schon auf dem Super Nintendo geliebt. Vega vermisse ich nur noch.

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    • RappScallion 37920 XP Bobby Car Rennfahrer | 23.04.2026 - 11:44 Uhr
      Antwort auf EdgarAllanFloh

      Wow, eine fast 40 Jahre alte Spielereihe mit Millionen von weltweiten Fans, hat bei ihrem neuesten über 6 millionenfach verkauften Ableger 10.000 mehr aktive Player als ein nagelneuer hardcore Nischenshooter. Euch ist echt kein Vergleich zu blöde, um noch mal draufkloppen zu können.😂👈🏻

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  8. Katanameister 399180 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 23.04.2026 - 11:43 Uhr

    Tifa sollte viel Aufmerksamkeit generieren und natürlich für Unsätze sorgen 🤑.

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  9. GERxJOHNNY 78330 XP Tastenakrobat Level 4 | 23.04.2026 - 11:44 Uhr

    Cloud könnte ich mir eher in Soul Calibur vorstellen. Wann neuer Teil??? 🤔

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