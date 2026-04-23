Street Fighter 6: Final Fantasy 7 Crossover könnte Year 4 prägen

Street Fighter 6 könnte laut Leak mit Final Fantasy 7’s Tifa Lockhart im Year 4 Pass erweitert werden.

Neue Leaks deuten darauf hin, dass Street Fighter 6 im kommenden Year 4 Character Pass mehrere neue Kämpfer erhalten könnte, darunter auch eine bekannte Figur aus Final Fantasy 7.

Im Mittelpunkt der Gerüchte steht Tifa Lockhart aus Final Fantasy 7, die laut den aktuellen Informationen als zentraler Neuzugang geplant sein soll. Zusätzlich werden auch Vega, Gouken und Hagar als mögliche Rückkehrer genannt.

Die Hinweise stammen aus Social-Media-Posts sowie Reddit-Beiträgen, die in der Vergangenheit bereits korrekt kommende Inhalte für Street Fighter 6 vorhergesagt haben sollen, darunter unter anderem Charaktere aus früheren Season-Pässen.

Besonders die mögliche Integration von Final Fantasy 7’s Tifa Lockhart sorgt für Aufmerksamkeit, da ihre Kampfstil-Orientierung auf Nahkampf gut zum bestehenden Roster von Street Fighter 6 passen würde.

Offiziell bestätigt sind die genannten Inhalte bislang nicht, sodass es sich weiterhin um unbestätigte Gerüchte handelt.