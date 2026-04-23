Street Fighter 6: Final Fantasy 7 Crossover könnte Year 4 prägen

Neue Leaks deuten darauf hin, dass Street Fighter 6 im kommenden Year 4 Character Pass mehrere neue Kämpfer erhalten könnte, darunter auch eine bekannte Figur aus Final Fantasy 7.
Im Mittelpunkt der Gerüchte steht Tifa Lockhart aus Final Fantasy 7, die laut den aktuellen Informationen als zentraler Neuzugang geplant sein soll. Zusätzlich werden auch Vega, Gouken und Hagar als mögliche Rückkehrer genannt.
Die Hinweise stammen aus Social-Media-Posts sowie Reddit-Beiträgen, die in der Vergangenheit bereits korrekt kommende Inhalte für Street Fighter 6 vorhergesagt haben sollen, darunter unter anderem Charaktere aus früheren Season-Pässen.
Besonders die mögliche Integration von Final Fantasy 7’s Tifa Lockhart sorgt für Aufmerksamkeit, da ihre Kampfstil-Orientierung auf Nahkampf gut zum bestehenden Roster von Street Fighter 6 passen würde.
Offiziell bestätigt sind die genannten Inhalte bislang nicht, sodass es sich weiterhin um unbestätigte Gerüchte handelt.
17 Kommentare AddedMitdiskutieren
Tifa Lockhart würde sehr gut zu einem Kampfspiel passen. 🙂❤️
Ich vermisse dennoch meinen Boxer =(
Aber Gouken würd ich auch feiern.
Hatte erst letztens wieder Street Fighter gespielt und total lust drauf bekommen.
Tifa würde ganz gut reinpassen. Vincent könnte ich mir aber auch vorstellen.
Na ja Tifa würde ich nicht so feiern ich warte immer noch auf Vega.
@Z0RN das ist aber ein schönes und passendes Bild. Die gute Tifa hat sich aber deutlich verändert. 😉
😂😂😂
Ich habe Tifa auch anders in Erinnerung. Die Final Fantasy VII Remake Version gefällt mir definitiv besser.
Ja klar sah sie dort am besten aus. Nur hat sie dann wohl anscheinend Testo eingeworfen. 💊💉💪🏼
Da es sich um ein Gerücht handelt, gibt es kein Bild von ihr in SF6.
Ach einfach irgendein Bild von ihr.
Ich hab dir eine Email geschickt mit Auswahl. 😘
Tifa wäre echt cool. Aber bitte nur im sexy Final Fantasy VII Remake Outfit🤣🤣🤣
Auf dem SNES konnte ich das Genre ja noch verstehen. Wir hatten ja nichts anderes. Aber dass sich SF6 alleine auf dem PC über 3 Millionen mal verkauft haben soll, überrascht mich ein wenig. Und die Peaks liegen durchgängig über 30.000. Da würde Marathon von träumen.
Ach krass, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet.
Ja hatte ich auch mal erwähnt. Es gab des öfteren Zeiten wo street Fighter höhere zahlen hat als Marathon. Fand ich echt lustig. Weil street Fighter das größere Nischen Game ist. Aber du hast auch ständig online Gegner auch. Hab vor kurzem nämlich erst die 100 Prozent bei dem Spiel gemacht
Danke, jetzt habe ich eine zusätzliche Motivation es doch zu komplettieren🤣
Müsste es echt mal wieder starten. Mir hat es echt viel Spaß gemacht. Dann kam wieder was dazwischen und ja. So wie es oft ist.
Die Spielerzahlen freuen mich doch sehr. Hab’s ja schon auf dem Super Nintendo geliebt. Vega vermisse ich nur noch.
Wow, eine fast 40 Jahre alte Spielereihe mit Millionen von weltweiten Fans, hat bei ihrem neuesten über 6 millionenfach verkauften Ableger 10.000 mehr aktive Player als ein nagelneuer hardcore Nischenshooter. Euch ist echt kein Vergleich zu blöde, um noch mal draufkloppen zu können.😂👈🏻
Tifa F*cking LOCKHART!?
Das wäre KRASS!
Tifa sollte viel Aufmerksamkeit generieren und natürlich für Unsätze sorgen 🤑.
Cloud könnte ich mir eher in Soul Calibur vorstellen. Wann neuer Teil??? 🤔