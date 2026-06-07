Street Fighter 6: Final Fantasy-Star Tifa steigt als Kämpferin in den Ring

Eine der bekanntesten Figuren aus dem Final-Fantasy-Universum verstärkt künftig das Aufgebot von Street Fighter 6: Capcom hat die Kämpfer des Year-4-Passes vorgestellt und dabei die Teilnahme von Tifa Lockhart aus der FINAL FANTASY VII Remake Series bestätigt.

Neben Tifa stoßen mit Yasmine, Arjun und Bosch drei weitere Charaktere zum Roster hinzu. Alle vier Kämpfer wurden im Rahmen eines neuen Year-4-Trailers enthüllt und werden zwischen Sommer 2026 und Frühjahr 2027 veröffentlicht.

Den Anfang macht Yasmine im Sommer 2026. Die Schülerin von den Philippinen begibt sich auf die Suche nach ihrem verschollenen Bruder und setzt im Kampf auf ein halbmondförmiges Karambit-Messer. Trotz ihrer zurückhaltenden Persönlichkeit agiert sie im Gefecht schnell und präzise.

Im Herbst 2026 folgt Arjun, ein ehemaliger Polizist aus Indien. Seine Kampftechniken kombinieren außergewöhnliche Atemkontrolle mit sogenannten Bare-Knuckle-Yoga-Techniken. Nachdem er fälschlicherweise des Mordes an einem Kollegen beschuldigt wurde, befindet er sich auf der Flucht und sucht nach dem wahren Täter.

Das Highlight des Year-4-Passes erscheint Anfang 2027. Tifa Lockhart, bekannt aus der FINAL FANTASY VII Remake-Reihe, wird als Gastkämpferin in Street Fighter 6 integriert. Die Meisterin des Zangan-Ryu-Kampfstils nutzt ihre Nahkampffähigkeiten und spezielle Abilities, um Gegner unter Druck zu setzen. Laut ihrer Hintergrundgeschichte wird sie während ihrer Reise mit Avalanche in eine andere Welt transportiert und trifft dort auf die Kämpfer von Street Fighter.

Den Abschluss bildet Bosch im Frühjahr 2027. Spieler kennen ihn bereits als wichtige Figur aus dem World-Tour-Modus. Nach dem Gewinn eines heiligen Kampfturniers trainierte er unter Luke in Metro City und verbindet nun moderne Kampftechniken mit den traditionellen Lehren seiner Heimat Nayshall.

Die neuen Charaktere stehen ganz im Zeichen des Year-4-Mottos „Unbridled Strength“ und sollen das Kampfspiel um unterschiedliche Kampfstile und neue Geschichten erweitern.