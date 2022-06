Street Fighter 6: Game Face-Funktion erlaubt böse Blicke im Versus-Bildschirm

Noch bevor die Kontrahenten die Fäuste erheben und sich auf der Stage gegenseitig verkloppen, können die Kämpfer In Street Fighter 6 ein kleines Feature nutzen, um ihren Emotionen Ausdruck zu verleihen.

Wie Capcom in einem kurzen Clip zeigt, erlaubt euch das Game Face-Feature im Versus-Bildschirm den Kopf zu bewegen.

Mit den Richtungstasten könnt ihr eurem Gegner etwa einen bösen oder abfälligen Blick zuwerfen und ihn wissen lassen, was ihr von ihm haltet.

Hier der Clip:

Show your attitude with the Game Face Feature in #StreetFighter6 by pressing directional buttons during the versus screen.

Scowl at your opponent, act all smug, or confuse them with a mixture of rapid emotions!

🎭 https://t.co/TeNl2pTAbd pic.twitter.com/n15Dj50vlZ

— Street Fighter (@StreetFighter) June 7, 2022