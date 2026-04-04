Street Fighter 6: Ingrid kehrt zurück – Year 3 enthüllt finalen DLC-Charakter im Teaser

Street Fighter 6 erweitert seinen Year-3-Kader um einen letzten Charakter: Ingrid. Ein neuer Teaser-Trailer gibt nun einen ersten Einblick in die mysteriöse Kämpferin, deren Debüt für das späte Frühjahr 2026 geplant ist.
Ingrid wird als eine Figur mit geheimnisvoller und zugleich charismatischer Ausstrahlung beschrieben. Der Trailer selbst konzentriert sich weniger auf konkretes Gameplay, sondern vielmehr auf die Inszenierung ihres Auftretens und die Atmosphäre rund um ihren Charakter. Dabei wird bewusst eine gewisse Rätselhaftigkeit beibehalten, um die Neugier der Spieler zu steigern.
Mit Ingrid komplettiert Street Fighter 6 das Line-up für Year 3 und setzt die kontinuierliche Erweiterung des Roster fort, die bereits durch andere bekannte und neue Charaktere geprägt ist. Die Ergänzung verspricht zusätzliche Spielvarianten und neue Strategien für kompetitive und Casual-Spieler gleichermaßen.
Weitere Details zu ihren Moves, Spielmechaniken und ihrem Kampfstil sollen in zukünftigen Updates folgen. Der aktuelle Teaser dient somit als erster Vorgeschmack auf einen Charakter, der sowohl optisch als auch narrativ eine besondere Rolle im aktuellen Street Fighter 6 Universum einnehmen dürfte.
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Musste jetzt irgendwie an Katamari denken 😅
Wann kommt Vega? 🤨
Schande dass der nicht als fester Charakter im Spiel ist.
Ja das stimmt auf jeden Fall. Ich warte auch mit dem Kauf noch auf eine Komplett-Edition. So etwas unterstütze ich nicht.
Mit den Street Fighter 6 Charakteren kenne ich mich null aus, wäre nach dem Trailer nicht meine erste Wahl als Charakter 🤔.
Ist das endlich vorbei oder kommt „Year 4“?
Ich finde nur die alten SF gut
Finde nur die originalen Charaktere gut. Die ganzen neuen find ich irgednwie doof. Hab alle achievements und bin mit dem Spiel durch. War schon gut, aber fande Mortal Kombat 1 besser
Mit Dlc Charakter da bin ich sowieso raus
SF 6 sieht in meinen Augen einfach schlimm aus. Die neuen Chars sind auch überhaupt nicht meins.
Ich kann warten, bis es eine Complete Edition gibt.
Bin ja immer noch der Hoffnung das nach dieser season ma ne complete Edition erscheint 😅✌🏻 dann würde ik et mir och ma kaufen 😅