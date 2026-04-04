Street Fighter 6: Ingrid kehrt zurück – Year 3 enthüllt finalen DLC-Charakter im Teaser

Street Fighter 6 zeigt Ingrid im Teaser Trailer als letzten Charakter von Year 3 mit Release im Frühjahr 2026.

Street Fighter 6 erweitert seinen Year-3-Kader um einen letzten Charakter: Ingrid. Ein neuer Teaser-Trailer gibt nun einen ersten Einblick in die mysteriöse Kämpferin, deren Debüt für das späte Frühjahr 2026 geplant ist.

Ingrid wird als eine Figur mit geheimnisvoller und zugleich charismatischer Ausstrahlung beschrieben. Der Trailer selbst konzentriert sich weniger auf konkretes Gameplay, sondern vielmehr auf die Inszenierung ihres Auftretens und die Atmosphäre rund um ihren Charakter. Dabei wird bewusst eine gewisse Rätselhaftigkeit beibehalten, um die Neugier der Spieler zu steigern.

Mit Ingrid komplettiert Street Fighter 6 das Line-up für Year 3 und setzt die kontinuierliche Erweiterung des Roster fort, die bereits durch andere bekannte und neue Charaktere geprägt ist. Die Ergänzung verspricht zusätzliche Spielvarianten und neue Strategien für kompetitive und Casual-Spieler gleichermaßen.

Weitere Details zu ihren Moves, Spielmechaniken und ihrem Kampfstil sollen in zukünftigen Updates folgen. Der aktuelle Teaser dient somit als erster Vorgeschmack auf einen Charakter, der sowohl optisch als auch narrativ eine besondere Rolle im aktuellen Street Fighter 6 Universum einnehmen dürfte.