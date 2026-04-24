Street Fighter 6: Ingrid kommt am 28. Mai ins Spiel

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Image: ©CAPCOM CO.

Street Fighter 6: Ingrid erscheint am 28. Mai mit neuem Gameplay!

Street Fighter 6 erhält mit Ingrid eine neue spielbare Kämpferin, die am 28. Mai ins Spiel kommt und nun in einem Gameplay-Trailer ausführlich vorgestellt wurde.

Ingrid wird als extradimensionale und geheimnisvolle Figur beschrieben, die mit einer sonnenartigen Energie kämpft. Ihre Fähigkeiten setzen dabei auf Fernangriffe und schnelle Positionswechsel, wodurch sie Gegner mit Projektilen unter Druck setzen und sich anschließend direkt in deren Nähe teleportieren kann.

Im Gameplay zeigt sich, dass Ingrid über ein ungewöhnliches Moveset verfügt, das sich deutlich von klassischen Charakteren im Roster unterscheidet. Ihre Angriffe basieren auf schnellen Raumwechseln und energetischen Attacken.

Die Kämpferin kann einzeln über Fighter Coins erworben werden. Besitzer des Year 3 Character Pass oder Ultimate Pass erhalten automatisch Zugriff auf den Charakter zum Release.

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