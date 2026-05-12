Street Fighter 6: Insider nennt Tifa Lockhart und Vega als kommende Kämpfer

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Image: ©CAPCOM CO.

Street Fighter 6 könnte laut Insider Tifa Lockhart und Vega als neue Kämpfer erhalten.

Für Street Fighter 6 kursieren neue Gerüchte über mögliche kommende Charaktere, darunter offenbar auch Tifa Lockhart.

Laut einem Insider soll Tifa als Gastkämpferin für Street Fighter 6 geplant sein. Die offizielle Enthüllung könnte demnach im Rahmen des Summer Game Fest erfolgen.

Zusätzlich heißt es in den aktuellen Berichten, dass auch Vega für zukünftige Inhalte vorgesehen sei. Details zu einem möglichen Veröffentlichungszeitraum wurden bislang jedoch nicht genannt.

Sollten sich die Informationen bestätigen, wäre Tifa einer der prominentesten Gastcharaktere in der Geschichte der Reihe und gleichzeitig eine größere Crossover-Zusammenarbeit zwischen Capcom und Square Enix.

Eine offizielle Bestätigung der genannten Inhalte steht derzeit allerdings noch aus. Die Angaben basieren ausschließlich auf Insider-Informationen und gelten weiterhin als Gerücht.

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13 Kommentare Added

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  1. RumRoGERs 149525 XP Master-at-Arms Onyx | 12.05.2026 - 09:39 Uhr

    Lockhart kenn ich nur von erwachsenen Cosplay Videos. Ich wüsste nichtmal aus welchem Spiel die ist. xD
    Vega ist aber cool

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  2. Hey Iceman 902455 XP Xboxdynasty All Star Onyx | 12.05.2026 - 09:56 Uhr

    Bei SSF2T auf dem SNES biss ich mir immer die Zähne bei Vega aus, danach keine Probleme 🙈

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  4. faktencheck 192480 XP Grub Killer Man | 12.05.2026 - 10:21 Uhr

    Bitte nicht. Clive Rosfield in Tekken 8 hat schon genervt. Ich brauche daher nicht noch Tifa in Street Fighter.

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  6. Devilsgift 136015 XP Elite-at-Arms Silber | 12.05.2026 - 13:01 Uhr

    Vega gibt es nicht? Ich hab gerne mit Ihm in Super Street Fighter 2 gekämpft. Ich hab SF6 aber auch mal gar nicht verfolgt

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  7. Vayne1986 51015 XP Nachwuchsadmin 5+ | 12.05.2026 - 13:48 Uhr

    Bin gespannt ob Tifa Lockhart für Street Fighter 6 angekündigt wird, auch wenn ich es nicht wirklich selbst spiele. Sie passt perfekt zu dem Spiel. ❤️

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