Street Fighter 6: Insider nennt Tifa Lockhart und Vega als kommende Kämpfer

Für Street Fighter 6 kursieren neue Gerüchte über mögliche kommende Charaktere, darunter offenbar auch Tifa Lockhart.
Laut einem Insider soll Tifa als Gastkämpferin für Street Fighter 6 geplant sein. Die offizielle Enthüllung könnte demnach im Rahmen des Summer Game Fest erfolgen.
Zusätzlich heißt es in den aktuellen Berichten, dass auch Vega für zukünftige Inhalte vorgesehen sei. Details zu einem möglichen Veröffentlichungszeitraum wurden bislang jedoch nicht genannt.
Sollten sich die Informationen bestätigen, wäre Tifa einer der prominentesten Gastcharaktere in der Geschichte der Reihe und gleichzeitig eine größere Crossover-Zusammenarbeit zwischen Capcom und Square Enix.
Eine offizielle Bestätigung der genannten Inhalte steht derzeit allerdings noch aus. Die Angaben basieren ausschließlich auf Insider-Informationen und gelten weiterhin als Gerücht.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Lockhart kenn ich nur von erwachsenen Cosplay Videos. Ich wüsste nichtmal aus welchem Spiel die ist. xD
Vega ist aber cool
Tifa ist von Final Fantasy 7
Und ich kenne nur noch Gilderoy Lockhart aus Harry Potter, der wäre hier aber fehl am Platz 😆.
Bei SSF2T auf dem SNES biss ich mir immer die Zähne bei Vega aus, danach keine Probleme 🙈
Tifa kann ich mir bestens in SF 6 vorstellen. Auf Vega würde ich mich auch total freuen.
Bitte nicht. Clive Rosfield in Tekken 8 hat schon genervt. Ich brauche daher nicht noch Tifa in Street Fighter.
Clive Rosfield sagt mir gar nix, woher ist der?
FF XVI
Ah, danke. XVI hab ich bis jetzt noch nicht gespielt.
Tifa ist doch super. 🙂 Also ich mag sie. ❤️
Tifa Lockhart wird das Line Up in Street Fighter 6 sicher gut ergänzen.
Vega gibt es nicht? Ich hab gerne mit Ihm in Super Street Fighter 2 gekämpft. Ich hab SF6 aber auch mal gar nicht verfolgt
Bin gespannt ob Tifa Lockhart für Street Fighter 6 angekündigt wird, auch wenn ich es nicht wirklich selbst spiele. Sie passt perfekt zu dem Spiel. ❤️