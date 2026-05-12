Street Fighter 6: Insider nennt Tifa Lockhart und Vega als kommende Kämpfer

Street Fighter 6 könnte laut Insider Tifa Lockhart und Vega als neue Kämpfer erhalten.

Für Street Fighter 6 kursieren neue Gerüchte über mögliche kommende Charaktere, darunter offenbar auch Tifa Lockhart.

Laut einem Insider soll Tifa als Gastkämpferin für Street Fighter 6 geplant sein. Die offizielle Enthüllung könnte demnach im Rahmen des Summer Game Fest erfolgen.

Zusätzlich heißt es in den aktuellen Berichten, dass auch Vega für zukünftige Inhalte vorgesehen sei. Details zu einem möglichen Veröffentlichungszeitraum wurden bislang jedoch nicht genannt.

Sollten sich die Informationen bestätigen, wäre Tifa einer der prominentesten Gastcharaktere in der Geschichte der Reihe und gleichzeitig eine größere Crossover-Zusammenarbeit zwischen Capcom und Square Enix.

Eine offizielle Bestätigung der genannten Inhalte steht derzeit allerdings noch aus. Die Angaben basieren ausschließlich auf Insider-Informationen und gelten weiterhin als Gerücht.