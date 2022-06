Street Fighter 6: Kampfspiel erscheint 2023 für Xbox, PlayStation und PC

Autor:, in / Street Fighter 6

Street Fighter VI, das nächste Spiel der kultigen Serie, erscheint im Jahr 2023! Im neuen Kampfspiel nehmt ihr an Fighting Ground teil, die sich auf das klassische Kampfspiel-Erlebnis mit Modi aus früheren Spielen der Serie konzentriert.

Weiter werden zwei neue Modi verfügbar sein: World Tour, ein fesselndes Einzelspieler-Story-Erlebnis, und Battle Hub, das die Möglichkeiten der Kommunikation und des Engagements der Spieler weiter ausbauen wird.

In der Welt von Street Fighter 6 dreht sich alles um die Straßenkultur. Überalle sind Graffitis und der Kampf wird von der Musik angetrieben. Neue Stages und Kampftaktiken stehen auf dem Programm.

Street Fighter 6 wird von der RE Engine angetrieben, der gleichen Technologie, die Capcoms Franchises wie Resident Evil und Devil May Cry eine fantastische, fotorealistische Grafik beschert hat, und entwickelt sich zum bestaussehenden Spiel der Serie.

Weitere Informationen will Capcom in nächster Zeit bekannt geben! Bis dahin könnt ihr euch den neuen Trailer und erste Screenshots in der Galerie anschauen.

Ryu und Chun-Li, sowie neue Stars wie Luke aus Street Fighter V und die neueste Enthüllung, Jamie sind im Trailer zu sehen.