Street Fighter 6: Kampfspiel knackt die Sechs‑Millionen‑Marke

Capcom meldet für Street Fighter 6 weitere 300.000 Verkäufe seit September 2025 und rückt damit näher an die Rekorde früherer Serienableger.v

Capcom hat mit Street Fighter 6 einen neuen Meilenstein erreicht: Das Kampfspiel aus dem Jahr 2023 hat sich weltweit auf allen Plattformen mehr als sechs Millionen Mal verkauft.

Zum Stichtag 30. September 2025 lag der Verkaufsstand bei 5,7 Millionen Einheiten — seitdem kamen rund 300.000 weitere Verkäufe hinzu. Damit setzt sich der Erfolg des aktuellen Teils der Reihe weiter fort.

Würde der Titel 6,3 Millionen Verkäufe erreichen, würde er die Verkaufszahlen von Street Fighter II (1992) übertreffen; bei 7,9 Millionen wären die Verkäufe von Street Fighter V (2016) eingeholt oder übertroffen.