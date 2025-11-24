Street Fighter 6: Kampfspiel knackt die Sechs‑Millionen‑Marke

Capcom hat mit Street Fighter 6 einen neuen Meilenstein erreicht: Das Kampfspiel aus dem Jahr 2023 hat sich weltweit auf allen Plattformen mehr als sechs Millionen Mal verkauft.
Zum Stichtag 30. September 2025 lag der Verkaufsstand bei 5,7 Millionen Einheiten — seitdem kamen rund 300.000 weitere Verkäufe hinzu. Damit setzt sich der Erfolg des aktuellen Teils der Reihe weiter fort.
Würde der Titel 6,3 Millionen Verkäufe erreichen, würde er die Verkaufszahlen von Street Fighter II (1992) übertreffen; bei 7,9 Millionen wären die Verkäufe von Street Fighter V (2016) eingeholt oder übertroffen.
Gratulation, aber auch ein sehr gutes Streetfighter, hier hat Capcom abgeliefert.
Scheint den meisten gefallen zu haben, also Glückwunsch.
Glückwunsch, nicht mehr selbstverständlich in diesem genre
Glückwunsch. 🙂
Glückwunsch! Ich bin einer der früheren Käufer und finde es auch ziemlich cool.
Witzig hab es mir gekauft, da es im Angebot für 20 Euro war
Hab auf der Switch 2 damit mächtig viel Spaß