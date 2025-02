Street Fighter 6: Mai gibt ihr verführerisches Debüt

Auf den Straßen wird Geschichte geschrieben, denn SNKs feurige Kunoichi Mai Shiranui stößt ab heute auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und PC via Steam zum Roster von Street Fighter 6.

Als zweiter Gastcharakter in der Geschichte von Street Fighter können die Spielenden mit Mai‘s von einer Vielzahl von SNK-Klassikern inspirierten Look und Move-Liste, die nun mit dem Street Fighter 6 Universum verwoben sind, eine neue Note in die Kämpfe bringen.

Erlebt Mai in allen drei Spielmodi: Kämpft im Fighting Ground, entdeckt Mai als neueste Meisterin in World Tour und nutzt Mais ikonische Moves in Avatar-Kämpfen im Battle Hub!

Spielende, die den Year 2 Character Pass oder den Ultimate Pass besitzen, können sich sofort mit Mai in den Kampf stürzen, oder sie können separat mit Fighter Coins erworben werden.

Die schillernde Heldin kommt außerdem mit zwei Outfits. Outfit 1 erinnert an ihren klassischen Stil in der Fatal Fury-Serie, während Outfit 2 auf ihrem neuesten Look in SNKs kommendem Fatal Fury: City of the Wolves basiert. Outfit 2 kann durch Fighter Coins oder das Maximieren der Bindung zu Mai in World Tour erworben werden.

Zu den zusätzlichen Updates, die mit dem Mai-Update kommen, gehören:

Professor Woshige V-Rival: Der berühmte FGC-Wettkämpfer und jetzt Street Fighter 6 Battle Director Woshige ist als Special Guest V-Rival im Battle Hub eingetroffen! Fordert den legendären Woshige persönlich mit Luke, Cammy und Akuma heraus und erhaltet ein spezielles Emote sowie eine Illustration des Herausforderers auf dem Bildschirm!

Neue Meisterliga-Ränge und Belohnungen: Die Meisterliga, in der die Besten der Besten gegeneinander antreten, erhält ein Trio von Änderungen, darunter:

Neue Ränge für High Master, Grand Master und Ultimate Master

Belohnungen für die Master-Phase, in der Spieler Belohnungen verdienen können, wenn sie Ranglistenspiele mit Charakteren spielen, die den Master-Rang erreicht haben.

Die Meisterrate zu Beginn jeder neuen Phase wird nun pro Spielende auf der Grundlage der Meisterrate der vorherigen Phase bestimmt, was bedeutet, dass das Matchmaking mit Gegner ähnlicher Stärke gleich zu Beginn der Phase einfacher wird.

Quality-of-Life-Updates: Es werden mehrere Quality-of-Life-Updates eingeführt, darunter:

Neue Replay-Funktionen wie die Möglichkeit, Replays vom letzten Match-Ergebnis-Bildschirm in Ranked- oder Casual-Matches anzusehen, die Möglichkeit, das Menü auch während Rundenaufrufen oder nach einem KO zu pausieren und zu verwenden, und mehr.

Neue World Tour Updates wie die Möglichkeit, alle Informationen zu den Meistern sofort im Meisterbereich des Statusmenüs zu überprüfen, sowie Hinweise darauf, wann/wo man Meister findet und wie man sich bei ihnen einträgt, unabhängig davon, ob man sie getroffen hat.

Neue Einstellungen für den lokalen Turniermodus, wie z.B. die Möglichkeit, den Intro-/Outro-Bildschirm so einzustellen, dass er nicht übersprungen werden kann, automatische Zufallsphasen, Pausenmenü bei langem Halten und mehr!

Wiederaufnahme des Kampfes in benutzerdefinierten Räumen, sodass Spielende bei einer Unterbrechung des Kampfes mitten im Match den Kampf wieder aufnehmen können, indem sie am Anfang der Runde, in der die Verbindung unterbrochen wurde, neu starten.

Mai Fighting Pass: Stecht wie eine Biene mit dem Say Hello to Mai! Fighting Pass im Februar und erhaltet Avatar-Ausrüstung, die von Mai‘s Outfit inspiriert ist, um sie in der World Tour und im Battle Hub zu verwenden.

Außerdem gibt es einen schicken Herausforderer-Bildschirm-Effekt und die Flame Dragon God (Nippon Stage II) Musik, um Mai‘s Ankunft zu feiern!

Wie im zuvor veröffentlichten Gameplay-Trailer (unten) zu sehen ist, setzt Mai Techniken ein, die von ihrem Kampfspiel-Vermächtnis inspiriert sind, um die Schläger auf der Straße zu erledigen.

Die Spielenden können sich auf eine Reihe von Moves freuen, mit denen sie die Arena mit flammenden Geschossen, Divekicks und vielem mehr beherrscht.

Sobald ihr genug Zeit mit ihr in World Tour verbracht habt, könnt ihr eure neuen Ninja-Fähigkeiten im Battle Hub unter Beweis stellen oder mit Mai im Fighting Ground auf die Straße gehen.