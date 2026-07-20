Street Fighter 6: Neue Kämpferin Yasmine erhält ihren ersten Story-Trailer

In einem neuen Trailer gewährt Capcom erstmals Einblicke in die Arcade-Mode-Geschichte der kommenden Street Fighter 6-Kämpferin Yasmine. Das Video erscheint kurz vor ihrem Debüt am 3. August.
Die Geschichte beginnt mit einem schweren Schicksalsschlag: Yasmine sucht nach ihrem verschwundenen Kuya – ihrem älteren Bruder. Auf ihrer Reise findet sie ausgerechnet an einem unerwarteten Ort neuen Mut und beschließt, ihren eigenen Weg einzuschlagen.
Der Trailer dient als Prolog zu ihrem Arcade-Modus und liefert erste Einblicke in die Persönlichkeit und Motivation der neuen Kämpferin, bevor sie Anfang August das Roster von Street Fighter 6 erweitert.
Das Video könnt ihr euch hier ansehen und euch auf Yasmines Ankunft am 3. August einstimmen.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Cool. Freue mich drauf. Die interssanteste Kämpferin im YEAR 3 DLC ist definitiv Tifa. Bin gespannt, wie Sie umgesetzt wird und welche Kostüme Sie erhält💚
Die interessiert mich nicht. Wo bleibt Vega? 🤔
Das beste heben sie sich bis zum Schluss auf
Eine absolute Frechheit.
Sieht ganz ok aus, wäre aber auch eher nicht meins.