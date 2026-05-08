Street Fighter 6: Neuer Fighting Pass liefert Ingrid-Inhalte und frische Belohnungen

Mit dem neuen „Ingrid Arrives!“ Fighting Pass erweitert Street Fighter 6 sein Live-Service-Angebot um zusätzliche kosmetische Inhalte, neue Belohnungen und sogar einen klassischen Capcom-Arcade-Titel.

Der neue Pass steht ganz im Zeichen von Ingrid und bringt zahlreiche freischaltbare Inhalte mit sich, die sich optisch und thematisch an der bekannten Figur orientieren. Capcom beschreibt den Fighting Pass als Reise „in eine andere Dimension“ und setzt dabei erneut auf kosmetische Extras, Illustrationen und klassische Bonusinhalte.

Zu den Premium-Belohnungen gehören neue EX-Farben für Manon und Marisa, die beiden Kämpferinnen zusätzliche alternative Looks verleihen. Ergänzt wird das Angebot durch neue Challenger-Screen-Illustrationen für Luke und Alex, die den Präsentationsstil der Charaktere weiter individualisieren.

Darüber hinaus enthält der Fighting Pass neue Sticker mit verschiedenen bekannten Figuren und Designs aus dem Street-Fighter-Universum. Spieler können diese Inhalte über Fortschritt im Pass freischalten und innerhalb des Spiels nutzen.

Besonders interessant ist die Rückkehr des klassischen Beat-’em-up-Titels Knights of the Round. Das Retro-Spiel wird als zusätzlicher Bonus integriert und erlaubt Spielern einen Ausflug zurück in die Arcade-Vergangenheit von Capcom.

Capcom setzt damit die kontinuierliche Erweiterung von Street Fighter 6 fort und kombiniert neue kosmetische Inhalte erneut mit nostalgischen Elementen aus der Unternehmensgeschichte.