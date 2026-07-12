Street Fighter 6: Neuer Song für Yasmine veröffentlicht – „SIGLA↑↑UP!!!“ feiert ihren unbändigen Kampfgeist

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Image: ©CAPCOM CO.

„SIGLA↑↑UP!!!“ stellt Yasmines Entschlossenheit mit einem neuen Theme-Song in den Mittelpunkt.

Yasmine steht im Mittelpunkt eines neu veröffentlichten Theme-Songs. Mit „SIGLA↑↑UP!!!“ erhält der Charakter eine musikalische Hommage, die ihren starken Willen und ihre Entschlossenheit in den Vordergrund stellt.

Begleitet wird die Veröffentlichung von einem neuen Musikvideo, das Yasmines Persönlichkeit und ihren ungebrochenen Kampfgeist unterstreicht. Der Song greift ihre Leidenschaft auf und soll Fans zusätzlich auf ihren Charakter einstimmen.

Mit der Zeile „She won’t hold it back again, this passion inside.“ vermittelt das Lied die Botschaft, niemals aufzugeben und die eigene Entschlossenheit auszuleben.

Weitere Informationen zum Zusammenhang des Songs mit einem konkreten Spiel oder einem kommenden Update wurden bislang nicht veröffentlicht.

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