Street Fighter 6: Produzent hat Capcom angeblich verlassen

Autor:, in / Street Fighter 6

Capcom hat offenbar einen wichtigen Mitarbeiter verloren. Womöglich habe Produzent Kazuhiro Tsuchiya das Unternehmen verlassen. In der Twitter-Bio von Tsuchiya ist die Rede von „Abschluss“, was in der Regel Abschied bedeutet.

Offiziell hat Capcom keine Angaben zum Abgang von Tsuchiya gemacht, der maßgeblich am neuen Kampfspiel Street Fighter 6 beteiligt gewesen war.

Zuvor war er Produzent der Mega Man-Reihe, er hat an Legacy Collections und Mega Man 11 gearbeitet sowie zuletzt an der Mega Man Battle Network Legacy Collection.