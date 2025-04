Street Fighter 6: Rhythmische Kämpferin Elena meldet sich zurück

Mit der Kraft der Natur und dem Rhythmus im Blut betritt Elena am 5. Juni erneut die Bühne in Street Fighter 6. Ihr unverwechselbarer Kampfstil, inspiriert von Capoeira und afrikanischem Tanz, bringt frischen Wind ins Roster – und das am selben Tag, an dem auch die neue Years 1-2 Fighters Edition erscheint.

Wenn ihr bereits den Year 2 Character Pass oder den Ultimate Pass besitzt, wird Elena automatisch für euch freigeschaltet. Alternativ könnt ihr sie auch einzeln mit Fighter Coins erwerben.