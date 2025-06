Street Fighter 6: Sagat kämpft bald mit, neue Beach-Outfits

In Street Fighter 6 kämpft schon bald Sagat mit, während es neue Outfits in Form von Badeanzügen geben wird.

Der Kaiser des Muay Thai erobert die Straßen, denn Sagat wird ab dem 5. August Teil des Street Fighter 6-Kaders sein, mit Crossplay-Unterstützung für PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, PC und Nintendo Switch 2.

Die Spieler können die beeindruckenden Berge Thailands bereisen – und möglicherweise sogar eine imposante Statue im Hintergrund erkennen –, während sie Sagat als neuesten Meister in World Tour besuchen und von ihm lernen.

Um die bevorstehende Veröffentlichung von Sagat zu feiern, wird der Sagat Arrives Fighting Pass ab dem 4. Juli voller von Sagat inspirierter Inhalte sein und auch Inhalte enthalten, die in Fighting Ground verwendet werden können, wie neue EX-Farben für Ryu und Ken!

Seid gespannt auf den Sagat-Gameplay-Trailer, der bald veröffentlicht wird!

Update bringt neue Outfits

Holt eure Handtücher aus dem Schrank, denn sieben Charaktere aus Street Fighter 6 werden sich im kommenden Outfit 4-Update, das zusammen mit Sagat am 5. August erscheint, in ihren Badeanzügen in den Sommer stürzen.

Cammy, Luke, Chun-Li, Manon, Jamie, Kimberly und A.K.I. sind alle bereit zum Schwimmen, der Rest der Charaktere folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

In der Welt des kompetitiven Street Fighter 6 heizt die Capcom Pro Tour die Stimmung an! Der Capcom Cup 12 findet vom 11. bis 15. März 2026 statt und kehrt in die historische Ryogoku Kokugikan Arena in Tokio, Japan, zurück, mit einem Hauptpreis von 1 Million Dollar zum dritten Mal in Folge.

Und vergesst nicht, euch das bevorstehende Sajam Slam 5 anzusehen, bei dem 32 Top-Streamer mit acht Profi-Coaches zusammenarbeiten, um in einem Acht-Teams-Kampf um die Vorherrschaft anzutreten, bei dem es um eine Reise zur Evo USA 2025 geht.

Schaltet den Twitch-Kanal von Sajam ein, um die Round-Robin-Spiele am Freitag, den 27. Juni, und das Teamfinale am Sonntag, den 29. Juni, jeweils ab 15 Uhr PT zu verfolgen.