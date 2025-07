Street Fighter 6: Sagats wilder Tigergeist greift im August an

Autor:, in / Street Fighter 6

Verkörpert Sagats wilden Tigergeist in Street Fighter 6, wenn der erste Charakter des dritten Jahres am 5. August erscheint.

Sagat plant, die Kontrolle zu übernehmen, wenn er am 5. August 2025 in Street Fighter 6 auf Nintendo Switch 2, PlayStation 4|5, Xbox Series X|S und PC über Steam erscheint.

Als Endgegner im ursprünglichen Street Fighter-Spiel werden sowohl Veteranen als auch Neulinge darauf brennen, als der furchterregende Sagat in Street Fighter 6 die Oberhand zu gewinnen.

Sagats Moveset ist inspiriert vom Muay Thai, einer aus Thailand stammenden Kampfkunst und Kampfsportart, kombiniert mit Aufwärtshaken, Knien und einer zusätzlichen Wendung … Feuerbällen!

Unter Sagats Herrschaft wird auch eine neue Stage namens „Proud Spire“ veröffentlicht, die einen beruhigenden Tempel und eine friedliche Buddha-Statue im Hintergrund zeigt.

Sagats Ausrüstung umfasst zwei Outfits – Outfit 1 ist ein neuerer Look mit einem dunkleren, vom Muay Thai inspirierten Thema, während Outfit 2 eine Hommage an seinen Auftritt in Street Fighter II ist, wo er Muay-Thai-Shorts sowie Hand- und Fußbandagen trägt, wie sie für viele Muay-Thai-Kämpfer üblich sind.

Outfit 2 kann in der World Tour durch Maximieren deiner Bindung zu Sagat verdient oder mit Fighter Coins gekauft werden.

Der Ultimate Pass für Jahr 3 und der Charakter-Pass für Jahr 3 – beide schalten Sagat, die drei verbleibenden Charaktere für Jahr 3, darunter C. Viper, Alex und Ingrid, sowie neue Outfit-Farben und Drive-Tickets frei – sind ab sofort für PlayStation, Xbox und PC über Steam erhältlich, wobei beide Pässe für Nintendo Switch 2 vorbestellt werden können.

Die im Pass enthaltenen Inhalte werden freigeschaltet, sobald Sagat am 5. August 2025 veröffentlicht wird.

Wie im neuesten Trailer zu sehen ist, konzentriert sich Sagats Muay-Thai-Move-Set auf vernichtende, harte Schläge, die er dank seiner kräftigen Statur ausführen kann. Diese verleihen ihm auch solide Tritte mit bemerkenswerter Reichweite, darunter:

High Tiger Shot: Feuert einen Ki-Stoß nach vorne ab, um stehende Gegner zu treffen. Die Geschwindigkeit des Stoßes hängt davon ab, welche Taste gedrückt wird.

Low Tiger Shot: Feuert einen Ki-Stoß nach vorne ab, der kauernde Gegner treffen kann. Nutzt beide Feuerbälle, um eure Gegner im Ungewissen zu lassen!

Tiger Uppercut: Ein mächtiger Anti-Luft-Angriff, dessen schwere Version gedrückt gehalten werden kann, um Gegner durch die Luft zu schleudern.

Tiger Knee Crush: Springt nach vorne und überrascht Gegner mit einem mächtigen Knieangriff.

Tiger Nexus: Eine brandneue Spezialattacke, bei der Sagat mit seinem Knie zuschlägt und anschließend drei verschiedene Tritte ausführen kann – Mighty Tiger, Greedy Tiger oder Nova Tiger.

Tiger Cannon: Sagats Super-Art der Stufe 1, bei der er einen mächtigen Tiger Shot abfeuert.

Savage Tiger: Sagats Super-Art der Stufe 2, bei der Sagat nach vorne springt und anschließend vier Moves ausführen kann. Savage Tiger Raid: Der höchste Schaden aller Optionen. Savage Tiger Zenith: Schleudert den Gegner in die Luft und kann mit weiteren Angriffen fortgesetzt werden. Savage Tiger Pendulum: Ermöglicht es Sagat, mit seinem Gegner die Plätze zu tauschen. Savage Tiger Stomp: Lässt Sagat in der Nähe des Gegners zurück, was ein besseres „Oki“ ermöglicht.

Tiger Vanquisher: Sagats Level-3-Super-Art entfesselt seine ganze Kraft in einer Reihe vernichtender Tritte und einem brutalen Uppercut.

Weitere Updates zu Street Fighter 6:

Sagat spielbar auf der EVO 2025: Vor der Veröffentlichung haben Fans die Möglichkeit, Sagat als einer der Ersten auf der EVO 2025 in Las Vegas vom 1. bis 3. August am Capcom-Stand auszuprobieren. Weitere Details folgen.

Heiße Sommer-Outfits für Kämpfer: Zusammen mit Sagat erscheinen auch Outfit 4-Badeanzüge für sieben Charaktere, darunter Cammy, Luke, Chun-Li, Manon, Jamie, Kimberly und A.K.I.! Weitere Neuigkeiten zu Outfit 4 folgen in Kürze.

„Coming up, better think fast” mit der æspa-Kollaboration: Zur Erinnerung: Spieler haben weiterhin die Möglichkeit, Juris Outfit 4 zu erwerben, das von der Zusammenarbeit mit der weltbekannten K-Pop-Gruppe æspa inspiriert ist. Außerdem ist nævis jetzt ein Echtzeit-Kommentator und kann für Kämpfe eingesetzt werden! Schaut euch unbedingt den Battle Hub an, der bis zum 4. August für die æspa-Kollaboration dekoriert ist! Zu den Charakteren, die im dritten Jahr von Street Fighter 6 zum Kader hinzukommen, gehören C. Viper (Herbst 2025), Alex (Frühjahr 2026) und Ingrid (Spätfrühling 2026).