Street Fighter 6: Schillernde Mai kämpft im Februar mit

Es ist an der Zeit, jedermanns liebsten fröhlichen Ninja willkommen zu heißen: SNKs bezaubernde Kunoichi Mai Shiranui wird am 5. Februar 2025 auf PlayStation 4|5, Xbox Series X|S und PC via Steam in Street Fighter 6 erscheinen.

Als zweiter Gastcharakter in der Geschichte von Street Fighter haben die Spieler viele Gründe, sich auf Mais einzigartiges Moveset zu freuen, das von einer Vielzahl von SNK-Klassikern inspiriert ist und mit den modernen Mechaniken von Street Fighter 6 kombiniert wurde.

Die Spieler können mit Mai in allen drei Spielmodi, einschließlich Fighting Ground und Battle Hub, für Furore sorgen und sie als neueste Meisterin in World Tour ausprobieren.

Seht euch hier den feurigen Mai-Gameplay-Trailer an:

Die schillernde Mai erscheint außerdem mit zwei Outfits. Outfit 1 erinnert an ihren klassischen Stil aus SNKs historischer Fatal Fury-Serie, während Outfit 2 an ihren neuesten Look aus dem kommenden Fatal Fury: City of the Wolves angelehnt ist. Outfit 2 kann durch Kämpfer-Münzen oder durch das Maximieren der Bindung mit ihr in World Tour erworben werden.

Wie im Trailer zu sehen ist, nutzt Mai während der Kämpfe eine Vielzahl bekannter und neuerer Techniken, um ihre Gegner mit flammenden Geschossen, Divekicks und mehr zu kontrollieren, darunter:

Kachousen: Mai schleudert ihren Fächer wie einen Feuerball. Bei normalem Einsatz verliert der Fächer gegenüber anderen Geschossen und die Schläge eures Gegners können ihn umwerfen. Wenn ihr jedoch die Eingabe gedrückt haltet, können sie nicht mehr durch Schläge neutralisiert werden. Wenn der Fächer einen Gegner trifft, springt er auf und fällt auf ihn herab, um ihn erneut zu treffen.

Mai schleudert ihren Fächer wie einen Feuerball. Bei normalem Einsatz verliert der Fächer gegenüber anderen Geschossen und die Schläge eures Gegners können ihn umwerfen. Wenn ihr jedoch die Eingabe gedrückt haltet, können sie nicht mehr durch Schläge neutralisiert werden. Wenn der Fächer einen Gegner trifft, springt er auf und fällt auf ihn herab, um ihn erneut zu treffen. Ryuuenbu: Vorwärtswirbeln in einer feurigen Flamme für Combos oder zur Raumkontrolle.

Vorwärtswirbeln in einer feurigen Flamme für Combos oder zur Raumkontrolle. Hissatsu Shinobi Bachi: Führt einen Radschlag aus und fliegt auf den Gegner zu, um ihn mit dem Ellbogen zu treffen. Die OD-Version schickt Mai in die Luft, um den Angriff fortzusetzen oder die Gegner unten zu überraschen.

Führt einen Radschlag aus und fliegt auf den Gegner zu, um ihn mit dem Ellbogen zu treffen. Die OD-Version schickt Mai in die Luft, um den Angriff fortzusetzen oder die Gegner unten zu überraschen. Hishou Ryuuenjin: Mai’s Drachenschlag, der als effektive Anti-Air-Attacke funktioniert, da sie einen fliegenden, in Flammen gehüllten Aufwärtskick ausführt.

Mai’s Drachenschlag, der als effektive Anti-Air-Attacke funktioniert, da sie einen fliegenden, in Flammen gehüllten Aufwärtskick ausführt. Kagerou no Mai: Mai’s Level 1 Super Art, sie setzt die unmittelbare Umgebung in Brand, was als Anti-Air-Move oder Combo-Ending nützlich sein kann. Die Bewegung verleiht Mai außerdem fünf Flammenvorräte, die allen Spezialbewegungen von Mai und den Super-Künsten der Stufen 1 und 2 besondere Eigenschaften verleihen.

Mai’s Level 1 Super Art, sie setzt die unmittelbare Umgebung in Brand, was als Anti-Air-Move oder Combo-Ending nützlich sein kann. Die Bewegung verleiht Mai außerdem fünf Flammenvorräte, die allen Spezialbewegungen von Mai und den Super-Künsten der Stufen 1 und 2 besondere Eigenschaften verleihen. Chou Hissatsu Shinobi Bachi: Mai’s Level 2 Super Art, bei der sie in einer Flammenwolke nach vorne stürmt und Projektilen ausweichen kann.

Mai’s Level 2 Super Art, bei der sie in einer Flammenwolke nach vorne stürmt und Projektilen ausweichen kann. Shiranui Ryuu: Enbu Ada Zakura: Mai’s Level 3 Super Art, sie fliegt wie ein Schmetterling und sticht wie eine Biene in einer Serie von eleganten Fächerschlägen.

Mai wird im nächsten Monat für Spieler, die den Year 2 Character Pass oder den Year 2 Ultimate Pass besitzen oder kaufen, bereit sein, die Dinge aufzumischen, und kann auch mit Fighter Coins erworben werden.

Zu dem verruchten M. Bison und dem lässigen Terry (beide jetzt erhältlich) gesellen sich Mai (Februar 2025) und Elena (Frühjahr 2025), die das Jahr 2 von Street Fighter 6 abrunden.