Street Fighter 6: Switch 2 überrascht im finalen Grafikvergleich

Ein aktueller Grafikvergleich von Street Fighter 6 zwischen Nintendo Switch 2, PS4 Pro, Xbox Series S und PS5 zeigt eindrucksvoll, wie leistungsfähig Nintendos neue Konsole dank NVIDIA DLSS sein kann – trotz deutlich niedrigerer nativer Auflösung.

Im Dock-Modus läuft Street Fighter 6 auf der Switch 2 in upscaled 1080p bei stabilen 60 FPS, wobei intern meist 540p berechnet und per DLSS hochskaliert wird. Im Handheld-Modus wird auf 720p hochskaliert, ebenfalls ausgehend von 540p. Im direkten Vergleich mit der Xbox Series S bietet die Switch 2 in einigen Szenen sogar eine vergleichbare oder bessere Bildqualität, obwohl Microsofts Konsole nativ in 1080p/60 FPS läuft.

Die PS4 Pro rendert in 1440p/60 FPS, liefert insgesamt ähnliche Grafikqualität wie Switch 2 und Series S. Die PS5 bleibt jedoch das Maß der Dinge: Mit dynamischen 4K bei 60 FPS, verbesserter Beleuchtung, höherer NPC-Dichte, besseren Schatten, Texturen und Effekten zeigt sie klar den grafischen Unterschied zur vorherigen Konsolengeneration.

Auffällig ist ein noch ungelöster Textur-Bug auf der Series S, der zu sichtbar geringerer Texturqualität im Vergleich zu anderen Plattformen führt. Die Switch 2 hingegen überzeugt mit konstanter Performance und stabilen 60 FPS, was in einem reaktionsschnellen Spiel wie Street Fighter 6 besonders wichtig ist.

Der Vergleich macht deutlich: Trotz begrenzter Hardware kann die Switch 2 durch intelligente Upscaling-Technologie überraschend konkurrenzfähig auftreten – vor allem in Spielen mit gut optimierter Engine, seht selbst: