Street Fighter 6: Teaser-Trailer zur SNK-Kämpferin Mai

Autor:, in / Street Fighter 6

Image: ©CAPCOM CO.

Mai Shiranui behält in Street Fighter 6 ihre charakteristischen Ftal Fury-Moves und -Outfits bei, was Fans der Serie erfreuen dürfte. Sie wird als herunterladbarer Gastcharakter in Street Fighter 6 Anfang 2025 verfügbar sein.

Den Teaser-Trailer von Capcom könnt ihr euch hier anschauen:

Die Kämpferin aus der SNK Fatal Fury-Serie schließt sich Anfang 2025 dem Kampf in Street Fighter 6 an.