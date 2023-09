Street Fighter 6: Termin für A.K.I. und weitere Updates

Macht euch auf einen giftigen Neuzugang zum Street Fighter-Franchise gefasst, denn A.K.I. wird ab dem 27. September in Street Fighter 6 in den Kampf ziehen. Als Zweitbesetzung von F.A.N.G. aus Street Fighter V hat A.K.I. große Freude daran, ihre geliebten giftigen Geschosse und Klauenangriffe einzusetzen, um ihre härtesten Gegner zu besiegen.

Die Spieler können ihre Chance nutzen und A.K.I. im Einzelspielermodus „World Tour“ treffen, um mehr über ihr Interesse an der bösen Shadaloo-Organisation zu erfahren und ihre tödlichen Moves auf ihre benutzerdefinierten Avatare anzuwenden, die sie dann sowohl im World Tour- als auch im Battle Hub-Modus einsetzen können.

A.K.I. wird bei der Veröffentlichung Outfit 1 in den Farben 3-10 für alle bereithalten, die den Year 1 Character Pass, die Deluxe Edition oder die Ultimate Edition besitzen. Outfit 2 wird für Besitzer der Ultimate Edition oder als separater Kauf erhältlich sein. Spieler können auch eine Stunde lang ihr Gift mit einem Rental Fighter-Ticket probieren, das über einen Fighting Pass erworben werden kann.

Apropos Fighting Pass: Im Oktober wird es einen schaurig-schönen Halloween Fighting Pass geben. Spieler können sich darauf vorbereiten, ihre Mitstreiter mit speziellen Gegenständen und kosmetischen Items zum Thema Halloween zu erschrecken, die für eine begrenzte Zeit erhältlich sind. Und eine kurze Erinnerung daran, dass die neue Meiji-Kollaboration nächste Woche endet.

Spieler können noch bis zum 25. September im Spiel ihre Stimme für ihren Lieblingsschokoladensnack von Meiji abgeben. Der Snack, der gewinnt, wird allen Spieler in Form einer besonderen Avatar-Ausrüstung zugeschickt.

Zwei weitere Street Fighter 6-Updates werden bald kommen:

1. Ab dem 1. November wird ein neuer Rang namens Legende zu den Ranglistenspielen hinzugefügt. Legende ist ein spezieller Rang, der an die 500 besten Spieler der Meisterliga vergeben wird. Alle, die bis zum Ende der Phase den Legendenrang erreicht haben, erhalten einen speziellen Titel im Spiel.

2. Der Trainingsmodus erhält ebenfalls neue Funktionen, darunter detailliertere Optionen für die Trainingsmodus-Shortcut-Einstellungen, die Reversal-Einstellungen, den Frame-Meter, die Aufnahmeeinstellungen und vieles mehr.

Und in der Welt des eSports setzt die Street Fighter League: Pro-JP seine Saison mit neun Teams fort, die sich aus den talentiertesten Spieler Japans zusammensetzen und in diesem Jahr um den Titel des/der Besten in Japan kämpfen. Außerdem kehren Street Fighter League: Pro-US und Street Fighter League: Pro-Europe in diesem Herbst mit den besten Street Fighter 6-Teams in ihren jeweiligen Regionen zurück. Dann werden die weltweit stärksten Teams aus allen drei Ligen um den begehrten Street Fighter League World Championship-Titel kämpfen.

Die Capcom Pro Tour 2023 wird fast jedes Wochenende gestreamt. Anmeldungen, um sich für den Capcom Cup zu qualifizieren sind hier möglich. Es winkt die Chance auf ein Preisgeld von einer Million Dollar für den ersten Platz. Die Turniere sind offen für alle Teilnehmer, einschließlich Profis und Amateure.