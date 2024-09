Street Fighter 6: Terry ab heute als Gast-Charakter verfügbar

Terry Bogard, der legendäre hungrige Wolf, taucht in Street Fighter 6 als erster Gastcharakter in der Street Fighter-Serie auf und ist ab sofort für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und PC via Steam erhältlich.

Terry, ursprünglich aus der Fatal Fury-Serie von SNK, wird in allen drei Spielmodi von Street Fighter 6 spielbar sein, darunter World Tour, Fighting Ground und Battle Hub. Neben der Veröffentlichung von Terry gibt es zwei brandneue Features, die Kämpfenden aller Stufen helfen werden – V-Rival und Replay Review – sowie zusätzliche neue Inhalte und Qualitäts-Updates, die weiter unten beschrieben werden.

Ab heute können die Spielenden auf Terry in allen drei Spielmodi zugreifen, darunter:

World Tour: Besucht Terry, den neuesten Meister, um seine Moves zu lernen und eure Bindung zu stärken, indem ihr Missionen erfüllt und ihm Geschenke überreicht. Sobald die Spielenden zwei Bedingungen erfüllen – die Ausbildung bei Ryu und das Abschließen der Mission in Kapitel 11-4 – wird dem World Tour-Menü ein „One Fateful Day“-Menü hinzugefügt. „One Fateful Day“ führt uns an der Seite von Terry nach Metro City, wo ein 3-gegen-3-Kampf-Event namens ‚Knock Out Festival‘ (kurz KOF) stattfindet, an dem die Spielenden teilnehmen können.

Die Spielenden können die neuen Moves und Emotes, die sie von Terry in der World Tour gelernt haben, mitbringen und sie präsentieren! Fighting Ground: Die Spielenden können Terrys legendäre Special Moves und Super Arts ausführen, während sie sich mit Freund, Familie und Gegner aus der ganzen Welt messen!

Terrys Outfit 2 wird zeitgleich mit seiner Veröffentlichung auch käuflich zu erwerben oder über die World Tour freizuschalten sein. Kämpft in Terrys klassischer brauner Jacke und Jeans, die er in Fatal Fury: City of the Wolves, dem neuesten 2025 erscheinenden Teil der Fatal Fury-Serie, trägt!

Das legendäre Pao Pao Café 6 ist auch als neuste Stage in Street Fighter 6 erschienen! Könnt Ihr alle SNK-Anspielungen in dieser festlichen Szene entdecken?

Spielende können Terry durch den Besitz oder Kauf des Year 2 Character/Ultimate Pass freischalten oder Terry einzeln für 350 Fighter Coins kaufen, die auch sein Outfit 1 und Farben 1 & 2 enthalten. Besitzer des Year 2 Ultimate Pass schalten automatisch das Pao Pao Café 6 frei, die Stage kann aber auch einzeln für 250 Fighter Coins oder 5000 Drive-Tickets gekauft werden.

Zwei innovative neue Features – V-Rival und Replay Review – bieten den Spielenden wertvolle Trainingsressourcen:

V-Rival: Ein brandneuer Modus, in dem Spielende gegen einen KI-Gegner bzw. eine KI-Gegnerin antreten können, die aus den Daten echter Ranglistenspiele von Millionen von Spielenden generiert werden. KI-Spielende können auf jeden beliebigen Rang und Charakter eingestellt werden, was die Spielenden dazu ermutigt, gegen bestimmte Gegner zu trainieren, ohne den Druck eines echten Ranglistenspiels. Die Spielenden erhalten nach jedem Match Ratschläge von Li-Fen und haben außerdem die Möglichkeit, Belohnungen wie Stempel und Titel zu erhalten, wenn sie mehr Trainings in V-Rival absolvieren!

Zusätzliche Knockout-Updates

Die 20 gewinnenden Illustrationen des Street Fighter Art Contest wurden heute dem Spiel hinzugefügt! Ihr könnt sie kostenlos von den Kampfeinstellungen > Charakter > Customize Challenges > Charakter Portrait abrufen, und Euren Gegner mit einem gewissen Flair begegnen!

Neue Challenger-Grafiken im Comic-Stil für jeden Charakter, gezeichnet von UDON Comics-Künstler, wurden ebenfalls kostenlos hinzugefügt! Weitere Stempel und Effekte, die im Fotomodus verwendet werden können, wurden ebenfalls hinzugefügt!

Neue Avatarkostüme, darunter eine Hommage an Terrys klassisches Outfit, eine E-Gitarre und eine Ballmaske sind im Hub Goods Shop erhältlich!

Es ist einfacher denn je, mit anderen Clubmitgliedern zu interagieren! Im CFN-Spieler-Menü kann den Login-Status der Club-Kolleg überprüft und zu dem Custom Room oder Battle Hub Server gewechselt werden, auf dem sie sich gerade befinden.

Der böse M. Bison und der lässige Terry (beide jetzt verfügbar) werden bald um Mai und Elena im Jahr 2025 ergänzt, um das Jahr 2 von Street Fighter 6 abzurunden.