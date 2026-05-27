Street Fighter 6: Trailer zeigt Outfit 3 für Sagat, C. Viper, Alex und Ingrid

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Image: ©CAPCOM CO.

Ein neuer Trailer präsentiert die kommenden Outfit-3-Kostüme für vier Street-Fighter-6-Charaktere.

Neue alternative Kostüme erweitern in Kürze die Auswahl von Street Fighter 6. Ein aktueller Showcase-Trailer stellt Outfit 3 für Sagat, C. Viper, Alex und Ingrid vor.

Die vier Kämpfer erhalten jeweils neue Designs, die sich deutlich von ihren Standard-Outfits unterscheiden. Gezeigt werden unter anderem ein Anzug, ein elegantes Kleid, Trainingskleidung sowie ein Maid-Outfit.

Mit den neuen Kostümen setzt Capcom die regelmäßige Erweiterung der kosmetischen Inhalte für den Prügler fort und bietet Spielern weitere Möglichkeiten zur Individualisierung ihrer Lieblingscharaktere.

Die Outfit-3-Kostüme für Sagat, C. Viper, Alex und Ingrid werden ab dem 28. Mai verfügbar sein.

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3 Kommentare Added

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  1. Katanameister 438780 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 27.05.2026 - 11:27 Uhr

    Neue Skins sind super, solange man sie erspielen kann und kein Geld dafür ausgeben muss.

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    • Mech77 119695 XP Scorpio King Rang 4 | 27.05.2026 - 12:22 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Dafür muss hier auch DLC-Chars kaufen und hat den FOMO-S**t. Der Grund, wieso ich früher Prügler nerdete und heute keinen mehr mit der Kneifzange anfasse.

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  2. Mech77 119695 XP Scorpio King Rang 4 | 27.05.2026 - 12:23 Uhr

    Mit dem FOMO-Mist und DLC-Abzocke stirbt das Genre leider trotzdem…

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