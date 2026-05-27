Street Fighter 6: Trailer zeigt Outfit 3 für Sagat, C. Viper, Alex und Ingrid

Ein neuer Trailer präsentiert die kommenden Outfit-3-Kostüme für vier Street-Fighter-6-Charaktere.

Neue alternative Kostüme erweitern in Kürze die Auswahl von Street Fighter 6. Ein aktueller Showcase-Trailer stellt Outfit 3 für Sagat, C. Viper, Alex und Ingrid vor.

Die vier Kämpfer erhalten jeweils neue Designs, die sich deutlich von ihren Standard-Outfits unterscheiden. Gezeigt werden unter anderem ein Anzug, ein elegantes Kleid, Trainingskleidung sowie ein Maid-Outfit.

Mit den neuen Kostümen setzt Capcom die regelmäßige Erweiterung der kosmetischen Inhalte für den Prügler fort und bietet Spielern weitere Möglichkeiten zur Individualisierung ihrer Lieblingscharaktere.

Die Outfit-3-Kostüme für Sagat, C. Viper, Alex und Ingrid werden ab dem 28. Mai verfügbar sein.