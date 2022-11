Street Fighter 6: Veröffentlichung früher als gedacht?

Autor:, in / Street Fighter 6

Street Fighter 6 wurde in Korea eingestuft, was bedeuten könnte, dass das Prügelspiel früher als gedacht erscheint.

Bisher ist man bei Street Fighter 6 von einem groben 2023 Veröffentlichungstermin ausgegangen. Wobei Fans Mitte bis Ende 2023 erwartet haben. Doch eine Einstufung in Korea könnte bedeuten, dass Capcom eine Veröffentlichung von Street Fighter 6 sogar im Frühjahr 2023 einplanen könnte. Eventuell passt das Prügelspiel noch in das laufende Geschäftsjahr, das am 31.03.2023 endet.

Bisher wird das Spiel fleißig getestet und Capcom könnte mit ein bisschen Glück schon bei den Game Awards 2022 den offiziellen Veröffentlichungstermin zu Street Fighter 6 bekannt geben.