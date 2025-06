Street Fighter 6: Vier Charaktere aus Year 3 präsentiert

Autor:, in / Street Fighter 6

Image: ©CAPCOM CO.

Der Hype ist real! Geht auf die Straße in Street Fighter 6 mit den Year 3 Charakteren!

Street Fighter 6 sorgt weiterhin für Aufregung mit der überraschenden Ankündigung, dass alle vier Charaktere aus Year 3 im Laufe des kommenden Jahres dem Roster beitreten werden, darunter der Muay Thai-Kaiser Sagat, Undercover-Agentin C. Viper, der Profi-Wrestler Alex und die energiegeladene Ingrid.

Sagat (Sommer 2025), ein langjähriger Bestandteil der Serie, der zum ersten Mal als Endgegner im originalen Street Fighter™ auftrat, bringt seinen massiven Körper und seine Weltklasse-Muay-Thai-Künste in Street Fighter 6 ein! Testet Euren Kampfgeist, wenn Sagat diesen Sommer erscheint.

C. Viper (Herbst 2025) ist bereit, ihre Mission in diesem Herbst zu erfüllen und wird sich von keinem Kämpfer und keiner Kämpferin aufhalten lassen. Zuletzt war sie in Street Fighter™ IV in ihrem hochmodernen Kampfanzug zu sehen. Bereitet Euch darauf vor, alle Werkzeuge und Gadgets in C. Vipers Arsenal zu nutzen, um Feinde zu Fall zu bringen.

Alex (Winter 2025) wird später in diesem Jahr in Street Fighter 6 seine hochfliegenden Grappling-Takedowns unter hellen Lichtern ausführen! Der Fan-Liebling aus Street Fighter™ V kehrt zurück und klettert im Winter 2025 durch die Seile.

Lasst Euch von Ingrid’s (Frühling 2026) Aussehen nicht täuschen! Ingrid ist ein extrem mächtiges und mysteriöses Wesen, das es mit allen Gegner:innen aufnehmen kann und im nächsten Frühjahr die restlichen Street Fighter 6-Charaktere in ihr Sonnenlicht tauchen wird!

Den Year 3 Reveal Trailer mit Pro-Wrestler Kenny Omega in den Outfits aller vier Charaktere gibt es hier:

Außerdem wurde die Rückkehr des epischen Hauptpreises von 1 Million Dollar für den Gewinner des Capcom Cup 12 angekündigt, der 2026 in Tokio, Japan, in der historischen Ryogoku Kokugikan Sumo-Arena stattfinden wird – das zweite Jahr in Folge.

Schaltet das ganze Jahr über ein, um die gesamte Action der Capcom Pro Tour 2025 zu verfolgen, während die Spielenden versuchen, sich für die Chance zu qualifizieren, beim Capcom Cup 12 anzutreten und möglicherweise der nächste eSports-Millionär zu werden!