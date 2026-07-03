Street Fighter 6: Yasmine Arrives Fighting Pass bringt neue EX-Farben und Belohnungen

Street Fighter 6 setzt mit dem Yasmine Arrives Fighting Pass auf neue Cosmetics, EX-Farben und klassische Inhalte.

Mit dem neuen „Yasmine Arrives!“ Fighting Pass erhalten Spieler in Street Fighter 6 zusätzliche EX-Farben, Illustrationen und klassische Retro-Inhalte.

Im Mittelpunkt des Updates stehen neue EX-Farben für Juri und Chun-Li, die dem Charakterdesign zusätzliche visuelle Varianten verleihen und im Kampf für auffällige Akzente sorgen.

Zusätzlich bringt Street Fighter 6 neue Challenger-Screen-Illustrationen für Jamie und Sagat ins Spiel, während auch klassische Inhalte wie das Retro-Spiel „Pirate Ship Higemaru“ Teil der Belohnungsstruktur werden.

Der Fighting Pass kombiniert damit moderne Anpassungsmöglichkeiten mit nostalgischen Elementen und erweitert das kosmetische Angebot des Spiels um weitere Inhalte für aktive Spieler.