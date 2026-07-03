Street Fighter 6: Yasmine Arrives Fighting Pass bringt neue EX-Farben und Belohnungen

3 Autor: , in News / Street Fighter 6
Übersicht
Image: ©CAPCOM CO.

Street Fighter 6 setzt mit dem Yasmine Arrives Fighting Pass auf neue Cosmetics, EX-Farben und klassische Inhalte.

Mit dem neuen „Yasmine Arrives!“ Fighting Pass erhalten Spieler in Street Fighter 6 zusätzliche EX-Farben, Illustrationen und klassische Retro-Inhalte.

Im Mittelpunkt des Updates stehen neue EX-Farben für Juri und Chun-Li, die dem Charakterdesign zusätzliche visuelle Varianten verleihen und im Kampf für auffällige Akzente sorgen.

Zusätzlich bringt Street Fighter 6 neue Challenger-Screen-Illustrationen für Jamie und Sagat ins Spiel, während auch klassische Inhalte wie das Retro-Spiel „Pirate Ship Higemaru“ Teil der Belohnungsstruktur werden.

Der Fighting Pass kombiniert damit moderne Anpassungsmöglichkeiten mit nostalgischen Elementen und erweitert das kosmetische Angebot des Spiels um weitere Inhalte für aktive Spieler.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Street Fighter 6

3 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  3. Chicko90 40935 XP Hooligan Krauler | 03.07.2026 - 13:19 Uhr

    das wäre doch ein guter Kandidat für den Gamepass, würde das mal gerne antesten

    1

Hinterlasse eine Antwort