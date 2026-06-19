Street Fighter 6: Yasmine mischt Year 4 mit Eskrima-Style auf

Street Fighter 6 bekommt mit Yasmine den ersten Charakter des Year 4 Rosters.

In einem neuen Gameplay-Trailer zeigt Capcom erstmals Yasmines Kampfstil, der auf der philippinischen Kampfkunst Eskrima basiert und stark auf akrobatische Messer- und Nahkampftechniken setzt.

Yasmine erscheint am 3. August 2026 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC. Spieler erhalten Zugriff auf sie über den Year 4 Character Pass oder den Ultimate Pass.

Zum Start bringt sie zwei Outfits mit: ein Eskrima-Kampfoutfit sowie eine Schuluniform, die über Ingame-Fortschritt oder Echtgeld freigeschaltet werden kann.

Sie ist der erste von mehreren geplanten Year-4-Charakteren, zu denen unter anderem Arjun, Bosch sowie Tifa aus der Final Fantasy VII Remake Reihe gehören.

Die aus den Philippinen stammende Yasmine lernte unter der Anleitung ihres Großvaters an der Seite ihres älteren Bruders zu kämpfen. Nach dem plötzlichen Verschwinden ihres Bruders legte Yasmine ihr Karambitmesser beiseite, bis sie durch FooTube-Videos eines bestimmten französischen Supermodels dazu inspiriert wurde, sich den Weg zu ihrem vermissten Bruder zu bahnen. Auf ihrer Entdeckungsreise wird Yasmine verschiedene schnelle Eskrima-Techniken anwenden, darunter:

Daloy ng Tubig: Ein schneller, nach vorn gerichteter Messerangriff, mit dem sich Kombos einleiten oder verlängern lassen

Ein schneller, nach vorn gerichteter Messerangriff, mit dem sich Kombos einleiten oder verlängern lassen Alon: Ein Folgeangriff auf Daloy ng Tubig, bei dem Yasmine einen Mehrfachhieb ausführt, dessen Ausgang je nach der für den Angriff eingesetzten Stärke variiert; erfolgreiche Treffer versetzen Yasmine in einen verstärkten Zustand (Bayani-Modus)

Ein Folgeangriff auf Daloy ng Tubig, bei dem Yasmine einen Mehrfachhieb ausführt, dessen Ausgang je nach der für den Angriff eingesetzten Stärke variiert; erfolgreiche Treffer versetzen Yasmine in einen verstärkten Zustand (Bayani-Modus) Talim ng Hangin: Yasmine dreht sich nach vorn in einem tiefen Schwung, mit dem sie je nach eingesetzter Stärke entweder die Distanz zu Gegnern verringern oder deren Angriffe provozieren kann; erfolgreiche Treffer versetzen sie in den Bayani-Modus

Yasmine dreht sich nach vorn in einem tiefen Schwung, mit dem sie je nach eingesetzter Stärke entweder die Distanz zu Gegnern verringern oder deren Angriffe provozieren kann; erfolgreiche Treffer versetzen sie in den Bayani-Modus Mukha ng Langit: Yasmine springt in einen Vorwärtssalto, mit dem sie Gegner entweder durch einen Vorwärtshieb oder einen kopfüber ausgeführten Drehschlag von hinten verwirren kann

Yasmine springt in einen Vorwärtssalto, mit dem sie Gegner entweder durch einen Vorwärtshieb oder einen kopfüber ausgeführten Drehschlag von hinten verwirren kann Lipad ng Agila: Ein Mehrfachtreffer-Angriff, bei dem Yasmine in die Luft springt und eine Flut von Tritten ausführt.

Ein Mehrfachtreffer-Angriff, bei dem Yasmine in die Luft springt und eine Flut von Tritten ausführt. Pangil sa Likuran: Ein wirbelndes Projektil, das mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten zuschlägt, sodass Yasmine ihren Gegner verfolgen und für Angriffe öffnen kann.

Ein wirbelndes Projektil, das mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten zuschlägt, sodass Yasmine ihren Gegner verfolgen und für Angriffe öffnen kann. Hiwa ng Kalangitan: Bei Yasmines Super Art der Stufe 1 tritt sie ihren Gegner in die Luft, schlägt ihn dann wieder zu Boden und wechselt anschließend in den Bayani-Modus.

Bei Yasmines Super Art der Stufe 1 tritt sie ihren Gegner in die Luft, schlägt ihn dann wieder zu Boden und wechselt anschließend in den Bayani-Modus. Nakatagong Lakas: Während Yasmines Level 2-Super Art bündelt sie ihre Energie für einen zeitlich begrenzten Energieschub, um im Bayani-Modus Spezialangriffe auszuführen. Außerdem kann sie während dieser Super Art Linya ng Liwanag einsetzen, bei dem sie an einem Gegner vorbeisprintet und ihn von hinten angreift.

Während Yasmines Level 2-Super Art bündelt sie ihre Energie für einen zeitlich begrenzten Energieschub, um im Bayani-Modus Spezialangriffe auszuführen. Außerdem kann sie während dieser Super Art einsetzen, bei dem sie an einem Gegner vorbeisprintet und ihn von hinten angreift. Pamumukadkad ng Sampaguita: Yasmines Level 3 Super Art, bei der sie einen Gegner herumwirbelt und Energie sammelt, bevor sie ihn mit einem alles entscheidenden Angriff vernichtet

Zeitgleich zum Release werden zudem Balance-Anpassungen am gesamten Kämpfer-Roster vorgenommen.