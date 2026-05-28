Street Fighter 6: Year-3-Roster mit der Realität manipulierenden Ingrid erweitert

Mit Ingrid erhält Street Fighter 6 ab sofort einen weiteren spielbaren Charakter. Die Kämpferin ist auf Nintendo Switch 2, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und PC via Steam verfügbar.

Ihren ersten Auftritt hatte Ingrid ursprünglich 2004 in Capcom Fighting Evolution, ehe sie später auch in Street Fighter Alpha 3 MAX auftauchte. In Street Fighter 6 steht sie nun in allen drei Hauptmodi bereit – Fighting Ground, World Tour und Battle Hub.

Spieler erhalten Ingrid über den Year 3 Character Pass, den Year 3 Ultimate Pass oder separat gegen Fighter Coins. Zum Start stehen außerdem zwei Outfits bereit, darunter ihr klassisches Design aus Capcom Fighting Evolution.

Gameplay-technisch setzt Ingrid auf kosmische Fähigkeiten und schnelle Bewegungen. Laut Capcom nutzt sie Sonnenenergie und Strahlungsangriffe, um Gegner unter Druck zu setzen und auf Distanz zu kontrollieren.

Mit ihrem Release endet gleichzeitig Year 3 von Street Fighter 6. Zusätzlich integriert das Update neue Inhalte für die World Tour sowie die beiden neuen Modi „Zufalls-Avatar Matches“ und „Avatar Arcade“. Letzterer erlaubt es Spielern, gegen CPU-Meister anzutreten, Kampfstile zu erlernen und klassische Endsequenzen früherer Street-Fighter-Spiele freizuschalten.

Darüber hinaus erscheinen neue Outfit-3-Kostüme für sämtliche Year-3-Charaktere wie Sagat, C. Viper und Alex. Kostenlose DriveTech-Outfits sowie 28 neue „New Challenger“-Artworks ergänzen das Update zusätzlich. Neben den neuen Inhalten liefert der Patch außerdem Balance-Anpassungen und Fehlerbehebungen.