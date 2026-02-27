Street Fighter 6: Zeigt die Entstehung von Alex mit Kenny Omega

Digitale Kämpfer entstehen nicht allein am Bildschirm. Hinter jeder Bewegung steckt ein realer Körper, jede Geste beginnt mit einem echten Impuls. Genau dieser Prozess wird nun sichtbar, denn ein neuer Blick hinter die Kulissen zeigt, wie physische Performance und virtuelle Animation zusammenfinden.

Im Zentrum steht Street Fighter 6, das die Entstehung des Kämpfers Alex dokumentiert. Für die Umsetzung der Bewegungen kam prominente Unterstützung ins Studio. Kenny Omega führte persönlich das Motion Capture für den Charakter durch und setzte dabei auch dessen charakteristische Technik um.

Die Aufnahmen zeigen den professionellen Wrestler in voller Motion Capture-Ausrüstung, während er die Bewegungsabläufe physisch ausführt. Sensoren erfassen jede Aktion und übertragen sie direkt in digitale Animationen. Auf diese Weise entsteht die Grundlage für die Darstellung des Kämpfers im Spiel.

Der Auftritt von Alex ist für den 17.03.2026 für das Spiel angekündigt. Mit seinem Eintritt in den Ring wird der Charakter offiziell Teil des Geschehens und bringt seine vollständig digitalisierten Bewegungsabläufe mit sich.

Die veröffentlichten Szenen geben einen direkten Einblick in den Entstehungsprozess und zeigen, wie reale Performance in die virtuelle Welt von Street Fighter 6 übertragen wird.