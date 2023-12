Streets of Rage Revolution: SEGA bestätigt Revolution als Namen

Autor:, in / Streets of Rage Revolution

Der nächste Streets of Rage-Eintrag nennt sich Streets of Rage Revolution, wie aus einer aktuellen SEGA-Präsentation hervorgeht.

Eine Ankündigung im Rahmen der Game Awards bestätigte einen vorangegangenen Leak. Ein neues Kapitel des Klassikers Streets of Rage ist in Arbeit. Mit Streets of Rage Revolution hat sich SEGA nun auf einen Namen für den nächsten Teil festgelegt.

Zuvor wurde bereits bekannt, dass es sich bei Streets of Rage Revolution um ein 3D-Spiel handeln wird, wodurch sich die Reihe von ihren Wurzeln als 2D-Sidescroller entfernt.

Aus einer Präsentation, die in den vergangenen Stunden an die Öffentlichkeit gelangte, geht zudem eine Key Art für Streets of Rage Revolution hervor. Diese zeigt den Protagonisten der Reihe, Axel Stone, der von hoch oben über den Dächern der Stadt auf die Straßen hinabblickt.

Auch das Logo – womöglich nur eine vorläufige Version – ist in der Key Art zu sehen. Laut SEGA bietet euch das Spiel die Möglichkeit, als Ex-Polizist auf den Straßen der Stadt aufzuräumen – und somit die titelgebenden „Streets of Rage“ zu beenden.