Strike Force Heroes: Arena-Shooter erscheint im November

Das spannende Arena-Shooter-Spiel Strike Force Heroes, entwickelt vom unabhängigen Studio Sky9 Games und veröffentlicht von IndieArk, feiert am 6. November 2025 sein offizielles Debüt auf Xbox Series, Nintendo Switch und PlayStation 5.

Der Preis liegt bei 24,99 Euro. Die komplett für Konsolen optimierte Edition verspricht euch ein flüssiges und fesselndes Online-Spielerlebnis, das euch von Anfang bis Ende begeistert.

Strike Force Heroes ist ein zeitloser 2D-Arena-Shooter, der das Feeling klassischer Action einfängt. Ihr wählt aus verschiedenen Charakterklassen und kämpft mit dem Alpha Squad gegen Gegner auf über einem Dutzend lebendiger Maps – von dichten Dschungeln über rasende Züge bis hin zu abstürzenden Flugzeugen.

Rüstet euch mit einem großen Waffenarsenal aus, sammelt wertvollen Loot und meistert Skills, um eure Helden zu verbessern und zu personalisieren.

Das Ganze gipfelt in epischen Showdowns gegen furchterregende Bosse. Jeder Modus unterstützt sowohl PvP als auch Co-op, was nahtloses Teamwork mit Freunden oder wilde Rivalitäten in adrenalingeladenen Schlachten ermöglicht.

Die Haupt-Features:

Passt eure Helden an: Wertet vier Klassen mit Hunderten von Waffen, Outfits und Fähigkeiten auf. Jede Klasse hat komplett einzigartige Stärken, Schwächen und einen eigenen Spielstil.

Wählt euer Loadout: Mit Hunderten von Waffen, Fähigkeiten und Ausrüstungsteilen zur Auswahl ist für jeden Spielstil etwas dabei. Geht auf Nummer sicher oder erstellt ein cleveres Setup, das perfekt mit eurer Ausrüstung synergiert – für riskante, aber tödliche Ergebnisse.

Epische Storyline: Erlebt eine fesselnde Story mit vollständig animierten Cutscenes, witzigen Charakteren, explosiven Action-Sequenzen und herausfordernden Bosskämpfen.

Endloser Wiederspielwert: Das Beenden der Kampagne schaltet schwierigere Modi frei, um bessere Belohnungen zu verdienen, eure Helden weiter auszubauen und selbst die erfahrensten Spieler herauszufordern.

Online Co-op und PvP: Zum ersten Mal überhaupt könnt ihr eure Freunde einladen, sich euch während der gesamten Kampagne anzuschließen, oder sie in vollständig anpassbaren PvP-Matches wegpusten – ohne maximale Spielerbegrenzung!

Hier gibt es den Trailer zum Spiel für euch: