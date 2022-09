Striking Distance: Glen A. Schofield spricht für Crunch und löscht es wieder

Autor:, in / Striking Distance

Glen A. Schofield verstrickt sich in Crunch-Aussagen und löscht seinen Tweet wieder.

Am vergangenen Wochenende hat sich Glen A. Schofield von Striking Distance Studios und den Machern von The Callisto Protocol in Crunch-Aussagen verstrickt.

Dabei hat er gesagt, dass er und sein Team sechs bis sieben Tage die Woche für 12 bis 15 Stunden am Stück arbeiten, dies sei schließlich „Gaming“ und ein harter Job, wobei niemand dazu gezwungen würde. Es gibt Lunch, Dinner und Arbeit, hieß es weiter. Man mache es, weil man es liebt!

Diese Aussage wurde als klares Zeichen für die Befürwortung von Crunch aufgenommen, welche vom Studioleiter selbst stammt, worauf auch Jason Schreier von Bloomberg sofort reagierte und antwortete:

„Aus Sicht eines Studiochefs ist das die Definition von Crunch Culture. Natürlich wird niemand ´gezwungen´, irrsinnige Überstunden zu machen. Aber stellen Sie sich die geringeren Prämien und die fehlenden Aufstiegsmöglichkeiten vor, wenn Sie es nicht tun? ´Man macht es, weil man es liebt´ ist eine bewaffnete Leidenschaft. Das ist der Grund, warum Menschen aus dem Gaming ausbrennen.“

Nachdem Glen seinen Tweet darauf gelöscht hat, gab er noch folgendes Statement ab:

„Jeder, der mich kennt, weiß, wie sehr mir die Menschen am Herzen liegen, mit denen ich zusammenarbeite. Vorhin habe ich getwittert, wie stolz ich auf die Anstrengungen und die Stunden bin, die das Team investiert. Das war falsch. Wir legen Wert auf Leidenschaft und Kreativität, nicht auf lange Arbeitszeiten. Es tut mir leid für das Team, dass ich so rübergekommen bin.“