Stubbs the Zombie: Fürze und Tänze im Launch-Trailer

Ab sofort sorgt Stubbs wieder für Chaos in Punchbowl und ist auf der Suche nach Hirnen.

Aspyr Media veröffentlicht Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse für Xbox Series X|S und Xbox One. Im Microsoft Store gehört der Zombie-Spaß für 19,99 Euro euch.

Um die Rückkehr von Stubbs zu feiern, wurde ein Launch-Trailer veröffentlicht, in dem nicht nur gefurzt und getanzt wird.

Spielfeatures

Fresst Hirne: Fallt über die Lebenden und erneuert euer körperliches Arsenal: Zombie-Auswurf, Eingeweidegranaten und die betäubende unflätige Blähung

Übernehmt die Bevölkerung von Punchbowl: Krallt eure abgetrennte Hand um den Kopf eines Barbershop-Quartettsängers und ballert mit ihm los

Baut eure Zombiehorde auf: Verwandelt Gegner in untote Verbündete und führt eine Zombie-Attacke gegen die Lebenden

Zwingt die Zivilisation in die Knie: Zeigt dem retrofuturistischen Städtchen Punchbowl, dass niemand seiner Vergangenheit entkommt

Stubbs & Co.: Ladet einen Freund ein, als Grubbs zu spielen, und erlebt gemeinsam klassisch-komische Kooperations-Eskapaden. (Freund nicht enthalten)

Der Launch-Trailer: